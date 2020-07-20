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كرة القدم: إلغاء الكرة الذهبية لعام 2020

  أدرج يـوم : الإثنين, 20 تموز/يوليو 2020 14:14     الفئـة : رياضــة     قراءة : 11 مرات
كرة القدم: إلغاء الكرة الذهبية لعام 2020

باريس - أعلنت الإثنين مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، بشكل مفاجئ ، عدم منح جائزة الكرة الذهبية لعام 2020، التي تخصص لأفضل لاعب كرة قدم في العالم، نظرا للظروف التي فرضها فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت المجلة الفرنسية في بيان نشر على موقعها الالكتروني: "للظروف الاستثنائية، ترتيبات استثنائية. للمرة الأولى في تاريخها الذي بدأ عام 1956، لن يتم منح جائزة الكرة الذهبية لفرانس فوتبول لعام 2020، في غياب الظروف الملائمة الكافية".

واعتبر الخبراء أن المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هو الخاسر الأكبر من قرار إلغاء الجائزة، بسبب تألقه اللافت هذا الموسم.

وكان مهاجم بايرن ميونيخ الألماني المرشح الأبرز للحصول على الجائزة، خاصة إذا ما ساعد فريقه بالحصول على رابطة أبطال أوروبا التي ستستكمل في أغسطس.

يذكر ان النجم الارجنتيني ميسي هو الحاصل على جائزة الكرة الذهبية لسنة 2019.

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كرة القدم: إلغاء الكرة الذهبية لعام 2020
  أدرج يـوم : الإثنين, 20 تموز/يوليو 2020 14:14     الفئـة : رياضــة     قراءة : 11 مرة   شارك

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