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الألعاب المتوسطية وهران-2022: 180 مليون دينار لإعادة تهيئة ملعب زبانة

  أدرج يـوم : الإثنين, 20 تموز/يوليو 2020 13:46     الفئـة : رياضــة     قراءة : 14 مرات
الألعاب المتوسطية وهران-2022: 180 مليون دينار لإعادة تهيئة ملعب زبانة

وهران - خصصت وزارة الشباب و الرياضة غلافا ماليا قدره 180 مليون دينار من أجل إعادة تهيئة ملعب الشهيد ''أحمد زبانة" بوهران تحسبا لاستضافة المدينة لفعاليات الطبعة ال19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط المقررة في صائفة 2022، حسبما علمته "وأج "اليوم الاثنين من مصالح الوزارة.

و أوضح نفس المصدر بأن هذا الغلاف المالي سيوجه للقيام بخمس عمليات تخص مختلف مرافق المنشأة الكروية، على غرار تنصيب أبواب الكترونية  و شاشة عملاقة و ترميم غرف تبديل الملابس و انجاز قاعة  شرفية  فضلا عن مركز جديد للصحافة.

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و تابع بأن الانطلاق في أشغال إعادة تهيئة الملعب سيكون "في أقرب الآجال"، مضيفا أن هذا المرفق الرياضي، الذي يتسع لزهاء 30 ألف متفرج، سيكون معنيا أيضا بجانب من مقابلات البطولة الإفريقية لكرة القدم للاعبين المحليين التي ستنظمها الجزائر في صائفة 2022 أيضا.

كما سيستفيد ملعب زبانة، الذي سيحتضن نهائي دورة كرة القدم خلال الألعاب المتوسطية من غلاف مالي آخر من أجل تغطية أرضية ميدانه بعشب طبيعي جديد بدلا من العشب الاصطناعي الحالي وفق نفس المصدر، مشيرا إلى أن الوصاية أطلقت عملية واسعة النطاق لإعادة تهيئة الملاعب الكبرى لمدن قسنطينة وعنابة و البليدة فضلا عن تجديد شبكة الإنارة بملعب 5 جويلية بالجزائر العاصمة.

تحسبا للبطولة الإفريقية للمحليين و كذا في إطار عصرنة المنشآت الرياضية و مطابقتها للمعايير الدولية الجديدة.

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الألعاب المتوسطية وهران-2022: 180 مليون دينار لإعادة تهيئة ملعب زبانة
  أدرج يـوم : الإثنين, 20 تموز/يوليو 2020 13:46     الفئـة : رياضــة     قراءة : 14 مرة   شارك

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