Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

مستقبل الموسم الكروي 2019-2020 : "سنلجأ للاستشارة الكتابية هذا الأسبوع"

  أدرج يـوم : الأحد, 19 تموز/يوليو 2020 19:42     الفئـة : رياضــة     قراءة : 12 مرات
مستقبل الموسم الكروي 2019-2020 : &quot;سنلجأ للاستشارة الكتابية هذا الأسبوع&quot;

الجزائر - ستلجأ الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) إلى استشارة كتابية "هذا الأسبوع" لمختلف الأندية و الرابطات للفصل في مصير الموسم الكروي 2019-2020 المعلق منذ شهر مارس الماضي بسبب جائحة كورونا فيروس (كوفيد-19), حسب ما أعلن عنه الأحد, عضو المكتب الفدرالي, عمار بهلول.

وصرح بهلول ل/واج قائلا : "بعد رفض وزارة الشباب والرياضة إعطاءنا موافقة تنظيم جمعية عامة استثنائية, سنرسل ابتداء من هذا الأسبوع, استمارات لمختلف الأندية و الرابطات لإبداء رأيهم حول مستقبل الموسم الكروي".

وكان المكتب الفيدرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم قد قرر خلال اجتماعه يوم الأربعاء الفارط استدعاء جمعية عامة استثنائية للفصل في مستقبل المنافسات, حيث ينوي تقديم ثلاثة مقترحات و هي : إعلان موسم أبيض, اعتماد الترتيب عند الجولة الأخيرة التي لعبت في كل الأقسام مع تحديد البطل و الصاعدين و النازلين, و أخيرا تحديد البطل والصاعدين و لكن بدون سقوط.

اقرأ المزيد: كرة القدم : وزارة الرياضة ترفض منح الاتحادية الجزائرية ترخيصا لعقد جمعية عامة استثنائية

لكن وزارة الشباب و الرياضة رفضت يوم أمس السبت السماح لعقد الجمعية العامة الاستثنائية "كون هذه الحالة ليست مدرجة في القوانين العامة للهيئة الاتحادية".

و يضيف بهلول قائلا: "لما نتلقى موقف أعضاء الفاف بخصوص الاستئناف من عدمه لبطولاتنا, سنعلن عن النتائج عن طريق لجنة يرأسها محضر قضائي, قبل تقديمها للمكتب الفدرالي للمصادقة عليها".

كما تطرق بهلول لبيان وزارة الشباب و الرياضة الذي نشر على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي و الصحافة و الرسالة الموجهة من طرف الوصاية للفاف, حيث يقول في هذا السياق: "لقد تلقت الفاف مراسلة جديرة بالاحترام توضح فيها الوزارة استحالة عقد جمعية عامة استثنائية لأسباب قانونية. أما الجملة ‘اختراع قانوني و ارتجال (مراوغة)’ المدرجة في البيان على وسائل التواصل الاجتماعي و التي أوردتها الصحافة الوطنية, فهي غير مذكورة في رسالة الوزارة للفاف".

آخر تعديل على الأحد, 19 تموز/يوليو 2020 19:43
كلـمات مفتـاحيــة :
مستقبل الموسم الكروي 2019-2020 : "سنلجأ للاستشارة الكتابية هذا الأسبوع"
  أدرج يـوم : الأحد, 19 تموز/يوليو 2020 19:42     الفئـة : رياضــة     قراءة : 12 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.07.19

وهران : تخصيص أزيد من 3 مليار دج لإتمام أشغال مختلف الشبكات بالمدينة الجديدة "أحمد زبانة"

20.07.19

سطيف : مبادرات تطوعية لتزيين وتنظيف أحياء المدينة في زمن الجائحة

20.07.19

مستقبل الموسم الكروي 2019-2020 : "سنلجأ للاستشارة الكتابية هذا الأسبوع"

20.07.19

لجنة تنظيم الألعاب المتوسطية 2022 : اتخاذ العديد من القرارات خلال اجتماع المجلس التنفيذي…

20.07.19

قبائل ليبية ترفض دعوات التدخل العسكري المصري في ليبيا

20.07.19

كرة القدم: "سنخوض كأس افريقيا-2022 بهدف الاحتفاظ بلقبنا"

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.07.15

الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية يوجه "الضربة القاصمة لوهم" مغربية الصحراء…

20.07.16

إطلاق تطبيق إلكتروني يمكن المتقاعدين من التعرف على يوم صب معاشاتهم ومنحهم

20.07.14

تعليم عالي: استئناف الدراسة سيكون تدريجيا ويراعى خصوصيات كل مؤسسة جامعية

20.07.13

الفريق شنقريحة يؤكد على ضرورة إعتماد معايير موضوعية في تولي المناصب بالجيش الوطني الشعبي

20.07.15

سيارات: الحكومة تصادق على مشروعي مرسومين تنفيذيين

20.07.13

الرئيس تبون: يمكن للجزائر وفرنسا المضي قدما بعد تجاوزهما مشاكل الذاكرة