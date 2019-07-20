مواد الغذائية: وزارة التجارة تدعو المتعاملين الاقتصاديين الى احترام شروط النظافة والتبريد -

تعليم عالي: ترقية 599 من أستاذ محاضر قسم أ إلى رتبة أستاذ من مجموع 740 مترشحا -

ولاية الجزائر: إنتاج أكثر 1600 طن من الثروة السمكية خلال السداسي الأول من السنة الجارية -

الذكرى ال58 لعيد الاستقلال والشباب: رئيس الجمهورية يتلقى رسائل التهاني -

لجنة تنظيم الألعاب المتوسطية 2022 : اتخاذ العديد من القرارات خلال اجتماع المجلس التنفيذي بوهران -

مستقبل الموسم الكروي 2019-2020 : سنلجأ للاستشارة الكتابية هذا الأسبوع -

منتدى رؤساء المؤسسات يثمن اجتماع الحكومة مع الشركاء الاقتصاديين و الاجتماعيين -

البليدة: مواقع التواصل الاجتماعي بديل المواطنين لاقتناء أضاحي العيد عقب منع نقاط البيع -

كورونا: 535 إصابة جديدة, 307 حالة شفاء و 10 وفيات في الجزائر خلال 24 ساعة الاخيرة -

مخزون المياه يكفي إلى نهاية السنة دون انقطاع رغم ضعف تساقط الامطار -

ملعب 40 الف مقعد بوهران: وتيرة الأشغال تتقدم بشكل مقبول -

مسودة مشروع القانون الجديد للمناجم سيعرض في الأيام المقبلة على الحكومة -

خنشلة: إقبال محتشم على اقتناء الأضاحي يقابله وضع صحي استثنائي -

مالي: بعثة الإيكواس تمدد مهمتها من أجل الدفع بمسار المفاوضات -

رئيس الجمهورية يجري مقابلة صحفية مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية -

البروفيسور إسماعيل مصباح يستلم مهامه الجديدة في منصب وزير منتدب مكلف بإصلاح المستشفيات -

وهران: وزير السكن يشرف على توزيع 2679 وحدة سكنية عمومية -

ميلة: تصنيف 28 مسكنا بالمدينة العتيقة ضمن الخانة الحمراء جراء الهزة الأرضية المسجلة الجمعة الماضي -

فيروس كورونا: مهنيو قطاع الصحة، بين الإلتزام الأخلاقي وغريزة البقاء -