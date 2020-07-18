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كرة القدم : وزارة الشباب والرياضة ترفض منح الاتحادية الجزائرية ترخيصا لعقد جمعية عامة استثنائية

  أدرج يـوم : السبت, 18 تموز/يوليو 2020 16:37     الفئـة : رياضــة     قراءة : 20 مرات
كرة القدم : وزارة الشباب والرياضة ترفض منح الاتحادية الجزائرية ترخيصا لعقد جمعية عامة استثنائية

الجزائر - رفضت وزارة الشباب والرياضة منح الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) ترخيصا بعقد جمعية عامة استثنائية للحسم في مصير البطولة الوطنية للموسم الرياضي 2019-2020، المعلقة منذ مارس الفارط بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث اعتبرت أن ذلك غير موجود في قوانين الاتحادية و اتهمت الفاف ب"المراوغة".

وجاء في رسالة وجهتها الوزارة للفاف اليوم السبت: "تقدمت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بطلب ترخيص عقد جمعية عامة عادية في دورة استثنائية  يعتبر هذا اختراعا قانونيا و ارتجالا (مراوغة)".

و أضافت الهيئة الوزارية : "اذا كان القصد من الطلب هو عقد جمعية عامة عادية، فان القانون الاساسي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم يحدد بدقة شروط و كيفيات انعقادها. و اذا كان القصد من الطلب عقد جمعية عامة استثنائية، فان الفقرة 6 من المادة 29 من القانون الأساسي لهذه الاتحادية تحدد بدقة اختصاصها في ثلاث حالات دون سواها وهي: تغيير مقر الفاف، تعديل النظام الاساسي و حل الفاف."

وأفادت الوصاية في ذات الرسالة أنه "اذا كان الغرض من هذا الطلب هو تنظيم استشارة واسعة مع جميع الفاعلين في عائلة كرة القدم، فان الاستشارة ممكنة دون الاخلال بالقانون الاساسي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم".

وذكرت الوزارة ببيانها الصادر بتاريخ 9 يوليو، والذي يقضي بعدم الترخيص باستئناف المنافسات الرياضية "في الوقت الراهن"، بناء على توصيات اللجنة العلمية لمتابعة ورصد جائحة "كوفيد-19" التابعة لوزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات.

وكان المكتب الفدرالي للاتحادية قد قرر، يوم الأربعاء، استدعاء جمعية عامة استثنائية للفصل في مستقبل منافسات الموسم الحالي.

وعلى هذا الأساس، راسلت الفاف، وزارة الشباب والرياضة وكذا الاتحادية الدولية (فيفا) بغية الحصول على الموافقة بتنظيم جمعية عامة استثنائية في ظل جائحة كورونا.

وتعتزم الفاف، من خلال عقد هذه الجمعية، عرض ثلاثة اقتراحات على أعضاء الجمعية العامة، في حال وافقت هذه الأخيرة على التوقيف النهائي للمنافسة.

ويتضمن المقترح الأول إعلان موسم أبيض، والثاني تحديد البطل دون نزول، أما الثالث فيتضمن تحديد البطل مع الفرق الصاعدة والنازلة.

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كرة القدم : وزارة الشباب والرياضة ترفض منح الاتحادية الجزائرية ترخيصا لعقد جمعية عامة استثنائية
  أدرج يـوم : السبت, 18 تموز/يوليو 2020 16:37     الفئـة : رياضــة     قراءة : 20 مرة   شارك

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