مصارعة: الاتحادية تسطر برنامج استئناف تحضيرات رياضيي النخبة

الجزائر- سطرت الاتحادية الجزائرية للمصارعة المشتركة برنامج لتنظيم تربصات وتجمعات رياضيي المنتخب الوطني استعدادا للاستحقاقات المقبلة, منها الدورة التأهيلية للالعاب الاولمبية 2021 بطوكيو, المقررة شهر مارس 2021 بمدينة الجديدة المغربية, حسبما افادت به يوم السبت الهيئة الفيدرالية.

وأورد بيان الاتحادية: "طبقا لتوصيات وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع اللجنة العلمية لمتابعة وباء فيروس كورونا والمركز الوطني للطب الرياضي, برمجت الهيئة الفيدرالية ثلاثة تربصات تحضيرية, ابتداء من 4 اغسطس المقبل على مستوى مركز تحضير وتجمع المنتخبات الوطنية بالسويدانية ( الجزائر العاصمة) وتيكجدة ( البويرة).

وصرح إدريس حواس المدير الفني الوطني ل"واج": " استئناف النشاطات الرياضية بالنسبة رياضيي النخبة الوطنية الذين من المحتمل ان يتأهلوا الى الالعاب الاولمبية-2021 , سيكون بعد ندوة التواصل المرئي عن بعد التي ستنظمها وزارة الشباب والرياضة مع الاتحاديات الرياضية لعرض البروتوكول الصحي- الوقائي في الايام المقبلة."

وفي هذا الاطار, سمحت الهيئة الفيدرالية للرياضيين باستئناف التربصات التحضيرية مع الالتزام بالقواعد الصحية- الوقائية . وبرمجت ثلاثة تجمعات تحضيرية : من 4 الى 25 اغسطس بالمركز الوطني للرياضات والترفيه بتيكجدة (البويرة) وتربصين بمركز تحضير وتجمع المنتخبات الوطنية بالسويدانية, الاول سينظم من 4 الى 7 سبتمبر والثاني من 27 الى 11 اكتوبر.

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وانتقت الاتحادية الجزائرية للمصارعة, 32 مصارعا للمشاركة في هذه التربصات ( 14 / اغريقية - رومانية, 12 مصارعة حرة و4 مصارعة نسوية).

وتقام دورة "افريقيا-اوقيانوسيا", المؤهلة الى اولمبياد 2021 بطوكيو , في شهر مارس 2021 بمدينة الجديدة ( المغرب).

وسيتكفل المركز الوطني للطب الرياضي بوضع بروتوكول صحي لفائدة الرياضيين المعنيين.

للتذكير, ألغيت كل النشاطات الرياضية في الجزائر منذ 16 مارس الماضي بسبب وباء فيروس كورونا.