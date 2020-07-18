مصارعة: الاتحادية تسطر برنامج استئناف تحضيرات رياضيي النخبة

وأورد بيان الاتحادية: "طبقا لتوصيات وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع اللجنة العلمية لمتابعة وباء فيروس كورونا والمركز الوطني للطب الرياضي, برمجت الهيئة الفيدرالية ثلاثة تربصات تحضيرية, ابتداء من 4 اغسطس المقبل على مستوى مركز تحضير وتجمع المنتخبات الوطنية بالسويدانية ( الجزائر العاصمة) وتيكجدة ( البويرة).
وصرح إدريس حواس المدير الفني الوطني ل"واج": " استئناف النشاطات الرياضية بالنسبة رياضيي النخبة الوطنية الذين من المحتمل ان يتأهلوا الى الالعاب الاولمبية-2021 , سيكون بعد ندوة التواصل المرئي عن بعد التي ستنظمها وزارة الشباب والرياضة مع الاتحاديات الرياضية لعرض البروتوكول الصحي- الوقائي في الايام المقبلة."
وفي هذا الاطار, سمحت الهيئة الفيدرالية للرياضيين باستئناف التربصات التحضيرية مع الالتزام بالقواعد الصحية- الوقائية . وبرمجت ثلاثة تجمعات تحضيرية : من 4 الى 25 اغسطس بالمركز الوطني للرياضات والترفيه بتيكجدة (البويرة) وتربصين بمركز تحضير وتجمع المنتخبات الوطنية بالسويدانية, الاول سينظم من 4 الى 7 سبتمبر والثاني من 27 الى 11 اكتوبر.
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وانتقت الاتحادية الجزائرية للمصارعة, 32 مصارعا للمشاركة في هذه التربصات ( 14 / اغريقية - رومانية, 12 مصارعة حرة و4 مصارعة نسوية).
وتقام دورة "افريقيا-اوقيانوسيا", المؤهلة الى اولمبياد 2021 بطوكيو , في شهر مارس 2021 بمدينة الجديدة ( المغرب).
وسيتكفل المركز الوطني للطب الرياضي بوضع بروتوكول صحي لفائدة الرياضيين المعنيين.
للتذكير, ألغيت كل النشاطات الرياضية في الجزائر منذ 16 مارس الماضي بسبب وباء فيروس كورونا.