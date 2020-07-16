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كرة القدم / الجزائر: الاتحادية توافق على إنشاء مجمع تقني وطني

  أدرج يـوم : الجمعة, 17 تموز/يوليو 2020 16:30     الفئـة : رياضــة     قراءة : 14 مرات
كرة القدم / الجزائر: الاتحادية توافق على إنشاء مجمع تقني وطني

الجزائر - صادق المكتب الفيدرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) على إنشاء مجمع تقني وطني، وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 14-330 المحدد لإجراءات تنظيم و تسيير الاتحادات الرياضية الوطنية ولوائحها، حسب ما كشفته الفيدرالية على موقعها الرسمي يوم الخميس.

و أوضحت الفاف في بيانها أنه "وبعد العرض الذي قدمه المدير الفني الوطني، عامر شفيق، وطرحه للنقاش، صادق أعضاء المكتب الفيدرالي على قرار إنشاء مجمع تقني وطني، كما كلف أعضاء المكتب الفيدرالي المدير الفني بتنفيذ هذا المشروع وتقديم الملف خلال اجتماع المكتب الفيدرالي المقبل".

و ارتكز اعضاء المكتب على المادة 12 من القانون الداخلي والتي تتعلق بالاتحاد الرياضي الوطني الذي يشمل الهيئات التالية: الجمعية العامة، الرئيس، المكتب الفيدرالي والمجمع التقني (الفصل الثاني: التنظيم و التسيير) من أجل إنشاء هذا المجمع التقني الوطني.

و اجتمع امس الاربعاء المكتب الفيدرالي، الموسع الى رؤساء الرابطات (المحترفة، ما بين الجهات، هواة، النسوية وداخل القاعة)، بمقر الاتحادية بدالي ابراهيم (العاصمة) لمناقشة مستقبل البطولة.

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وقررت الفاف استدعاء جمعية عامة استثنائية للفصل في مستقبل الموسم الكروي 2019-2020، المتوقف منذ مارس المنصرم بسبب تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19).

وقررت وزارة الشباب والرياضة توقيف جميع المنافسات الرياضية منذ تاريخ 16 مارس الفارط، بسبب تفشي هذا الوباء العالمي، كما جددت قرارها الخميس الفارط بالمنع المؤقت لعودة البطولات.

آخر تعديل على الجمعة, 17 تموز/يوليو 2020 16:32
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كرة القدم / الجزائر: الاتحادية توافق على إنشاء مجمع تقني وطني
  أدرج يـوم : الجمعة, 17 تموز/يوليو 2020 16:30     الفئـة : رياضــة     قراءة : 14 مرة   شارك

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