كوفيد-19: تعديل الحجر المنزلي الجزئي بأربع بلديات ورفعه عن أربع أخرى بولاية الوادي -

كرة القدم / الجزائر: الاتحادية توافق على إنشاء مجمع تقني وطني -

كورونا: 593 إصابة جديدة، 323 حالة شفاء و 5 حالات وفاة في الجزائر خلال ال24 ساعة الأخيرة -

زطشي: 'اقترحنا حلولا لوزارة الشباب والرياضة -

وفاة غطاس من الحماية المدنية أثناء عملية انتشال جثتي شخصين من بئر بتيارت -

زطشي: إمكانية استئناف منافسة كأس الجزائر -

سوق أهراس: توقيف 6 أشخاص اعتدوا على ممرض و حطموا تجهيزات هياكل صحية في 3 عمليات منفصلة -

زطشي : من الصعب استئناف بطولة كرة القدم -

هزة ارتدادية بقوة 4ر3 درجات على سلم ريشتر بولاية ميلة -

قسنطينة: الفنان التشكيلي عمار علالوش في ذمة الله -

ميناء مستغانم: تصدير أزيد من 30 ألف طن من حديد البناء إلى الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة -

تراجع ملحوظ للنقاط العشوائية لبيع أضاحي العيد بالجزائر العاصمة -

تمديد الحجر الصحي بولاية الجزائر: تراخيص التنقل الاستثنائية تبقى سارية المفعول -

تلمسان: غلق هضبة لالة ستي وغابة أحفير أمام الزوار -

مؤسسات ناشئة: الوزير المنتدب ينظم كل يوم خميس لقاءا جواريا مع حاملي المشاريع -

مكافحة الفساد: عرض المشروع التمهيدي حول الاستراتيجية الوطنية قريبا على السلطات العمومية -

إجلاء المواطنين العالقين بالخارج: الوزير الأول يسدي تعليمات من أجل تعبئة الأسطول الجوي والبحري والمؤسسات الفندقية -

الجمهورية الصحراوية تشارك في الدورة الـ 66 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب -

الرئيس تبون يعين البروفيسور إسماعيل مصباح وزيرا منتدبا مكلفا بإصلاح المستشفيات -