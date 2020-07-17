زطشي: 'اقترحنا حلولا لوزارة الشباب والرياضة"

الجزائر - أوضح رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف)، خير الدين زطشي يوم، الجمعة، بأنه اقترح حلولا لإعادة بعث الاحتراف، و ذلك في تقرير، بناء على طلب وزارة الشباب و الرياضة.

و صرح زطشي على أمواج الإذاعة الوطنية قائلا :"لقد بعثنا بتقرير مفصل حول وضعية الاحتراف منذ تطبيقه. قمنا بتقديم اقتراحات.

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كما تحدثت مع الوزير (سيد علي خالدي) حول الموضوع. من جهتها كشفت مديرية مراقبة التسيير و المالية عن أرقام تجسد الحقيقة المرة".

وكانت الهيئة الكروية قد أعدت تقريرا يتناول حصيلة وضعية الاحتراف، بناء على طلب الوصاية بهدف توضيح الرؤية حول الاحتراف الذي شهد النور عام 2010.

و كان رئيس مديرية مراقبة التسيير و المالية لدى الفاف، رضا عبدوش قد افصح عن رقم كبير يقدر ب 1.000 مليار سنيتم، يشكل الديون المتراكمة على أندية الرابطة المحترفة الأولى، بعد دراسة الملفات من طرف هذه الهيئة منذ تنصيبها في شهر أكتوبر 2019.

و كشف زطشي عن "مفاجأته" لموقف وفاق سطيف الذي رفض التوقيع على الاتفاقية الثلاثية، التي تربط النادي بمكتب للخبرة و مدرية مراقبة التسيير و المالية، وهو اجراء يندرج ضمن تفعيل الاجراءات التي أقرتها الفاف لمرافقة الأندية المحترفة من أجل الحصول على شهادة التمييز إيزو-9001.

ويقول رئيس الفاف في هذا السياق" تفاجأت لموقف وفاق سطيف، الذي يعاني أزمة مالية خانقة. فالتصريحات التي قام بها رئيس مجلس الإدارة، عز الدين عراب، غير معقولة.

لقد قررت الفاف مرافقة الأندية في مجال التسيير. و الحل لا يكمن في طلب الأموال فقط".

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فمنذ تطبيقه عام 2010 في عهد محمد راوراوة، الرئيس السابق للفاف، فإن طريقة الاحتراف عرفت انتقادات كبيرة، بحكم أن بعض المسؤولين اعترفوا بأن عملية الاحتراف شهدت "تسرعا" في تطبيقها.

والدليل على ذلك، كشفت الهيئة الاتحادية بيان لها، يوم الاثنين الماضي، بأن 14 ناديا محترفا من بينها 23 من الرابطة الأولى ممنوعة من الإستقدامات تحسبا للموسم "2020-2021".