زطشي:" إمكانية استئناف منافسة كأس الجزائر"

الجزائر - أوضح رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، خير الدين زطشي، يوم الجمعة، بأنه يمكن استئناف منافسة كأس الجزائر لموسم "2019-2020" المعلقة منذ شهر مارس الماضي بسبب جائحة كورونا فيروس المستجد (كوفيد-19)، خلافا لمنافسة البطولة الوطنية.

و قال رئيس الفاف على أمواج الاذاعة الوطنية ما يلي:"سيتم طرح مسألة منافسة كأس الجزائر على الجمعية العامة للإبداء رأيها في الموضوع، لكن يبقى تنظيمها ممكنا مقارنة بالبطولة الوطنية التي يصعب اجراؤها في ظل الوضعية الصحية الصعبة. و يمكن أن تكون منافسة الكأس بمثابة تحضيرات للموسم الجديد".

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وكان المكتب الفيديرالي المجتمع يوم الاربعاء بمقر الفاف بدالي براهيم (الجزائر) قد صادق على مقترح استدعاء الجمعية العامة الاستثنائية للفصل في مستقبل الموسم الكروي الحالي.

وكانت منافسة كأس الجزائر قد توقفت في شهر مارس الماضي على غرار البطولة الوطنية، عقب اجراء مرحلة الذهاب للدور يومي 10 و 11 مارس. و الأندية التي لا زالت متأهلة في هذا الدور هي: أهلي برج بوعريريج، وفاق سطيف، اتحاد بسكرة، وداد بوفاريك، اتحاد بلعباس، امل بوسعادة، نادي بارادو و جمعية وهران.

و كان رئيس الفاف قد أوضح بأن "المكتب الفيديرالي سيتخذ قرارا في حال إلغاء هذه المنافسة، و تعيين أحد الممثلين لمثيل الجزائر في كأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم.

وحسب القوانين السارية المفعول، فإن المتوج بالكأس و صاحب المركز الثالث في البطولة، يشاركان في منافسة كأس الكاف.

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وكانت الهيئة الإفريقية قد طلبت من الاتحاديات الوطنية بمدها بأسماء ممثليها في المنافسات ما بين الأندية قبل تاريخ 31 أغسطس المقبل. و كانت الكاف قد طلبت من جهتها الحصول على رخصة استثنائية.