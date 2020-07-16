شباب بلوزداد: ناد أسطوري بعمر استقلال الجزائر

الجزائر - أحيا نادي شباب بلوزداد "الأسطوري", الأربعاء, ذكرى تأسيسه ال58 في ظل مساعي رئيسه, شرف الدين عمارة, من أجل ضمان "استمراريته" من خلال برنامج رياضي "طموح" و مشروع اقتصادي "صارم".

ففي رسالة بمناسبة هذه الذكرى كتب شرف الدين عمارة أن النادي "يجب أن يظل هوية قوية وأن يصبح علامة للأداء الرياضي والنجاح الاقتصادي بعد مرور 58 سنة على الاستقلال, 58 سنة على تأسيسه بالحي الذي كان القلب النابض لمظاهرات 11 ديسمبر 1960 والتي كانت محطة حاسمة بالنسبة لاستقلال الوطن".

و تعهد رئيس شركة مدار القابضة, المساهم الأكبر, بضمان استمرارية النادي من خلال تعزيز سياسات التكوين واعتماد نموذج رياضي طموح و مشروع اقتصادي صارم باعتبارهما صرحين قائمين على ملعب عصري بمقاييس عالمية يكون واجهة رياضية و اقتصادية للفريق و فضاء اجتماعيا لأنصاره".

وأشار السيد عمارة في هذا السياق إلى النموذج الألماني "الذي يعتمد على سهولة الحصول على التذاكر واستحداث الايرادات لدى الشركاء والترويج التجاري الديناميكي للمنتجات التي ترمز للنادي وبالخصوص معرفة جيدة للجمهور الواسع للفريق".

واعتبر ذات المسؤول أن "النادي بلاعبيه وسجله ومسيريه طور منذ 15 يوليو 1962 ثقافة فريدة من نوعها مبنية على مطلب هوياتي قوي وطريقة لعب هجومية مما صقل ثقافة فوز سمحت لمؤسسة مدار بمساعدة الفريق على الخروج من متاهات السقوط والارتقاء للتربع على عرش الكرة الوطنية في وقت قياسي وليصبح بذلك فاعلا اساسيا في كرة القدم الجزائرية على أمل أن يكون غدا أسطورة رياضية معاصرة و بطلا تعافى من الخسارة و فريقا يربح بقلبه و يتطلع للمستقبل".

تنويه

من جهة أخرى, تطرق السيد عمارة, بطريقة غير مباشرة, للقب بطل الجزائر لموسم 2019-2020 الذي يطالب به شباب بلوزداد, متصدر البطولة, بعد تعليق الموسم بسبب وباء كورونا, وهو الأمر الذي ستناقشه الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خلال الجمعية العامة الاستثنائية.

وقال في هذا الصدد إن "الشباب أكبر بكثير من أن يكون مجرد ناد لكرة القدم, فهو عائلة جزائرية كبيرة. ناد يعكس حماس الهوية المحلية والشعبية الوطنية وهي سمعة صنعها أساسا سجله الحافل بستة ألقاب بطل الجزائر (....) وثمانية كؤوس وطنية وكأس الرابطة وكأس الكؤوس (سوبر) وثلاث كؤوس مغاربية للأندية البطلة".

وأضاف أن النادي "يمثل اليوم النجاح الرياضي القائم على حب اللعب الجميل وتكوين الشباب وتوظيف المواهب والتسيير الكفء والمستقر وقبل كل شيء هُوية ثقافية قوية تنصهر في المدينة وفي البلد. هوية محلية وجهوية ووطنية لم تمنع شباب بلوزداد من البقاء وفيا لطابعه المتمثل في خصوصية كونه بلوزداديا و من أجل الشباب كما كانت الرموز البلوزدادية مثل لالماس وياماها (عليهما رحمة الله)".

وتابع يقول أن "النادي كشباب رياضي بلكور في بداياته أو شباب رياضي بلوزداد, نادي الاستمرارية التاريخية هو أكثر من نادي رياضي كما يؤكده الشعار الذي أصبح عالميا. فهو بالفعل جزء لا يتجزأ من هوية كل بلوزدادي وكل عاصمي وكل جزائري يسري في عروقه الدم الأحمر كلون قميص الفريق الأسطوري. فالعلامة الشهيرة ‘V’ المميزة لقميصه تشير إلى انتصارات النادي وإلى سجل ألقابه وثقافة أدائه".

وبالنسبة للرئيس المدير العام لشركة مدار القابضة, فإن "شباب بلوزداد هو راية لنطاقه الشاسع المتكون من الأحياء الشعبية بقلب العاصمة وفضاءات دعم أوسع في جميع أنحاء البلاد. فنادي شباب بلويزداد هو بلكور ورويسو وساحة أول مايو وحرشة ودار البابور وسيدي امحمد والعقيبة وواد كنيس والعناصر والمدنية وبئر مراد رايس والمرادية وغيرها من أحياء المناصرين عبر الوطن.

كما أن الحمض النووي للشباب "هو بالطبع تاريخ نشأته وتطوره منذ عام 1962 وكذا بل و بصفة خاصة كل أقاليم محبي النادي الذي هو بعمر استقلال الجزائر, أي 58 سنة من أحلام المجد الرياضي والتنمية المزدهرة للبلاد".