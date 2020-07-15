(إستدعاء جمعية عامة استثنائية) : الفاف تبرر قرارها "بضرورة استشارة كل الفاعلين"

و أوضحت الهيئة الاتحادية في بيان لها على موقعها الرسمي ما يلي: "القرار الواجب اتخاذه يخص كرة القدم الوطنية و يحتاج لاستشارة كل الفاعلين في إطار قانوني، ديمقراطي، مسؤول و هادئ، بعيدا عن كل الضغوطات و المصالح الضيقة".
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و اجتمع المكتب الفدرالي للفاف الموسع لرؤساء الرابطات الوطنية (المحترفة، هواة، ما بين الجهات، الكرة النسوية و داخل القاعة)، اليوم الاربعاء بدالي ابراهيم (الجزائر) للتطرق لمستقبل المنافسات.
وكانت وزارة الشباب و الرياضة قد قررت تعليق كل النشاطات و المنافسات الرياضية بسبب تفشي جائحة كوفيد-19 منذ 16 مارس الماضي. كما أعلنت يوم الخميس الفارط عدم السماح باستئناف المنافسات "في الوقت الحالي".
من جهتها، بررت الفاف موقفها "بالوضعية الصحية الحالية في الجزائر و بالقرارات الأخيرة التي اتخذتها السلطات العمومية بخصوص الحجر الصحي و منع التنقل ما بين الولايات".
و فسرت الهيئة الاتحادية أنها لم تعتمد في قرارها على المادة 82 من القوانين العامة التي تخول لها اتخاذ أي قرار "في حالة ظروف قاهرة".
و يضيف البيان ما يلي: "رغم ان المادة 82 لقوانين الفاف تخول للمكتب الفدرالي اتخاذ أي قرار في الحالات غير المنصوصة في القوانين العامة أو لظروف قاهرة، فإنها تعتبر بأن هذه النقطة لها أهمية كبيرة و تستلزم استدعاء الجمعية العامة للفصل فيها"، مذكرا بأن الجمعية العامة استدعيت في السابق في ملفات "ذات أهمية كبيرة" تخص مستقبل الكرة الوطنية على غرار مراكز التكوين و نظام المنافسة الجديد.
ويؤكد نفس المصدر بأنه في حال اتفاق الجمعية العامة على التوقيف النهائي للبطولة، فإن المكتب الفدرالي سيقدم اقتراحات للجمعية العامة الاستثنائية لاتخاذ القرارات التي تخص الموسم الحالي و الموسم الجديد 2020-2021.
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ويختم بيان الفاف بأن انعقاد الجمعية العامة الاستثنائية يبقى مرهونا "بموافقة السلطات العمومية و الوزارة الوصية، في اطار الاحترام الكامل للقواعد الصحية و التباعد الجسدي.
وقد تضطر الفاف إلى عقد هذه الجمعية بتقنية التواصل المرئي عن بعد و حتى باستشارة كتابية. وقد تم تقديم طلب في هذا الموضوع للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للموافقة على الصيغة الأخيرة".