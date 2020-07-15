كرة القدم/ استدعاء الفاف لجمعية عامة استثنائية: ردود أفعال الأندية

الجزائر - ردود افعال استقتها "واج" من مسؤولي الاندية عقب قرار المكتب الفدرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، اليوم الأربعاء، استدعاء جمعية عامة ستثنائية للفصل في مصير مختلف المنافسات المتوقفة منذ منتصف مارس الفارط بسبب جائحة فيروس كورونا:

- توفيق قريشي (مدير القطب التنافسي والناطق الرسمي لشباب بلوزداد): "الأمور غير واضحة، كون هذا القرار يبقي على الغموض، كنت وددت لو قرر المكتب الفيدرالي توقيف البطولة نهائيا كونه يمتلك الصلاحيات الكاملة حسب المادة 82، لأننا أمام حالة تسمى بـ"فلسفة تشريعية". هناك أيضا المادة 29 من القانون المتعلق باستدعاء جمعية عامة استثنائية وهذه الأخيرة لا يمكنها في أي حال من الاحوال الفصل في مستقبل البطولة. ولربح الوقت كان من الأفضل توقيف البطولة واستدعاء جمعية استثنائية، والتي ستقرر فيما تبقى . الرؤية غير واضحة حول الموسم الحالي ولا حتى المقبل. علينا أن نكون واقعيين، عدد الاصابات ما تزال في ارتفاع والخطر ما زال يحوم حولنا وسيبقى لوقت أطول. ويستحيل عودة المنافسة في ظل هذه الظروف المعقدة. للأسف نحن ندور في نفس الحلقة".

- عبد الناصر ألماس (رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر): "أظن أن المكتب الفيدرالي اتخذ القرار الحكيم الذي يوحي الى رغبة الفاف في إشراك جميع الاطراف المعنية للفصل نهائيا في مصير البطولة والجمعية العامة هي السيدة.

ونحترم أي قرار ينبثق عن هذه الجمعية الاستثنائية، الجميع ينتظر القرار الذي أطال من عمر الإثارة".

- عز الدين أعراب (رئيس مجلس ادارة وفاق سطيف): "هذا هو السيناريو الذي تخوفنا منه، ونحن أمام وضع معقد جدا. كان على الفاف تحمل مسؤولياتها. الوضع لا يزال غامضا لأن قرار المكتب الفيدرالي يعيدنا الى نقطة الصفر. إضافة إلى قرار منع التجمعات الذي ما يزال معمول به مما قد يؤجل قرار عقد الجمعية".

- عز الدين بن ناصر (رئيس نادي نجم مقرة): "لقد كان القرار منتظرا، لأن الفاف لا تريد اتخاذ قرارا بمفردها بل تفضل العودة الى الجمعية العامة، وهي احسن طريقة "لتبرئة ذمتها" من هذه القضية. لقد ضيعنا الكثير من الوقت، وكان الأحرى استدعاء جمعية استثنائية من قبل، في يونيو المنصرم على سبيل المثال. أعتقد أنه لن يكون هناك نازلين من خلال إقرار الصاعدين الأربعة من الرابطة الثانية لتكوين رابطة أولى تتشكل من 20 فريقا، وإرضاء الجميع. ويبقى فقط قرار منح اللقب لشباب بلوزداد من عدمه من صلاحيات الجمعية العامة".