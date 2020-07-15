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كرة القدم/الجزائر: الفاف تقرر استدعاء جمعية عامة استثنائية للفصل في مستقبل المنافسات

  أدرج يـوم : الأربعاء, 15 تموز/يوليو 2020 14:35     الفئـة : رياضــة     قراءة : 5 مرات
كرة القدم/الجزائر: الفاف تقرر استدعاء جمعية عامة استثنائية للفصل في مستقبل المنافسات

الجزائر - قرر المكتب الفيديرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) اليوم الاربعاء، استدعاء جمعية عامة استثنائية "للفصل" في مستقبل المنافسات المعلقة منذ شهر مارس بسبب جائحة كورونا فيروس المستجد (كوفيد-19) حسب ما علمت "واج" لدى الهيئة الاتحادية.

و ناقش أعضاء المكتب الفيديرالي المجتمعين بمقر الفاف بدالي براهيم (الجزائر) برئاسة خير الدين زطشي، اقتراحين اللذين سيطرحان لاحقا على الجمعية العامة في حال وافقت هذه الأخيرة على التوقيف النهائي للمنافسة.

ويتضمن الاقتراح الأول إعلان موسم أبيض دون تحديد بطل الموسم و لا الأندية الصاعدة أو النازلة، بينما يخص الاقتراح الثاني اعتماد الترتيب العام عند الجولة ال 22 التي شهدت توقيف المنافسة، و منح اللقب لرائد الترتيب و تعيين الأندية التي ستمثل الجزائر في المنافسات الإفريقية بالإضافة إلى تحديد الاندية الصاعدة و النازلة، حسب ما اوضحه نفس المصدر.

وكانت وزارة الشباب و الرياضة قد قررت في 16 مارس الماضي تعليق كل النشاطات و المنافسات الرياضية بسبب تقشي جائحة كوفيد-19.

كما أعلنت يوم الخميس الماضي بعدم السماح "حاليا" لاستئناف المنافسات.

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كرة القدم/الجزائر: الفاف تقرر استدعاء جمعية عامة استثنائية للفصل في مستقبل المنافسات
  أدرج يـوم : الأربعاء, 15 تموز/يوليو 2020 14:35     الفئـة : رياضــة     قراءة : 5 مرة   شارك

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