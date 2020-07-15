الاتحاد العربي للجيدو: برمجة ملتقى عربي عبر تقنية الإتصال المرئي

وسيتم خلال هذا الموعد شرح خاص لكل ما تطرق إليه الملتقى الدولي الذي نظمه الاتحاد الدولي للجودو بمدينة الدوحة قطر شهر يناير 2020.
وحسب الاتحاد العربي, ستكون فرصة كذلك لإلتقاء الحكام والمدربين من مختلف الدول العربية لمناقشة العديد من الأمور الفنية المتعلقة بالتحكيم، التعليم والتدريب.
وبرمجة العديد من المحاور الهامة مثل عرض فيديوهات توضيحية من أصل 140 حالة تحكيمية والتي تم تصنيفهم تحت 17 عنوان، وذلك بإختيار فيديوهات من بطولات عالمية ودولية، والتي حصل بها بعض الإلتباس في التقييم وإعطاء النتيجة.
كما سيتم تحليل ونقاش و توضيح وجه نظر الخبراء الدوليين وتنشيط المعلومات و تقييم التقنيات المستخدمة في البطولات.
ومن المفترض أن يتم التطرق أيضا إلى ضرورة الإلتزام باللوائح الخاصة بالمقاسات القانونية لبدلة اللعب لمنح فرص متكافئة بين المصارعين وضرورة إلتزام الرياضيين بالإبتعاد عن المنشطات والإلتزام بقواعد ولوائح الجنة من حيث تحديد أماكن التواجد والتبيلغ عن الأدوية المستخدمة في الوقت المناسب.