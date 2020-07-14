دراجات:الاتحادية تقترح على الاتحاد الدولي تاريخين جديدين لإعادة تنظيم منافستين قاريتين

وافادت الاتحادية الجزائرية للدراجات انه : "مباشرة بعد الاجتماع الاخير للمكتب الفدرالي يوم السبت الفارط عن طريق التواصل المرئي عن بعد ، اقترحت على الاتحاد الدولي للدراجات اعادة تنظيم الطبعة الثالثة لكاس افريقيا على الطريق من 7 الى 14 اكتوبر 2020 ، ثم البطولة الافريقية للدراجات الجبلية، من 1 الى 4 نوفمبر."
وأضافت ان تنظيم الموعدين الرياضيين في هذين التاريخين، يصادف الذكرى ال66 لاندلاع الثورة التحريرية ولهذا وقع الاختيار على ولاية باتنة لاحتضان التظاهرة لان جهة الاوراس لعبت دورا محوريا خلال حرب التحرير 1954- 1962 .
أما بالنسبة لكاس افريقيا على الطريق فإن اختيار الهيئة الفدرالية مدينة وهران لاستضافة المنافسة فهذا نظرا لجمال المدينة التي ستنظم العاب البحر الابيض المتوسط 2022 .
وأشارت الاتحادية الى ان بطولة افريقيا للدراجات الجبلية هي مؤهلة للألعاب الاولمبية الصيفية ، بينما كاس افريقيا على الطريق فهي مؤهلة لبطولة العالم المقبلة.
وأشارت الهيئة الفدرالية الي أن "إعادة تنظيم المنافستين في التاريخين المذكورين ، تبقى مرهونة بتطور الوضعية الوبائية في العالم ، خاصة في القارة الافريقية التي تسجل منذ ايام ارتفاعا في حالات الاصابة بوباء كورونا ، كوفيد-19.