دورة وطنية للشطرنج فردي وحسب الفرق بطريقة اللعب عن بعد من 15 إلى 19 يوليو

وستعرف هذه التظاهرة الخاصة بالرياضة الفكرية المنظمة على مدار خمسة أيام مشاركة أزيد من 90 رياضي فردي و40 فريق يمثلون مختلف النوادي والجمعيات الرياضية بالوطن.
وستجرى المنافسة وفق النظام السويسري من 13 جولة وتبلغ الفترة الزمنية المحددة للمباراة 3 دقائق لكل لاعب مع إضافة ثانية لكل نقلة ملعوبة في الفردي والخاطف "البليتز" من 3 دقائق في اختصاص حسب الفرق تحت إدارة تقنين وحكام فيدراليين فيما ستقام النهائيات في الفردي وحسب الفرق سهرة 19 يوليو.
وحسب رئيس الاتحادية الجزائرية للشطرنج السيد إبراهيم جلول عز الدين فان هذه الدورة الوطنية عبر الانترنت تهدف إلى رفع قدرات اللاعبين المحليين وتحسين مستواهم الفني والاستعداد لمختلف المنافسات المقبلة.