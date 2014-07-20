Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

دورة وطنية للشطرنج فردي وحسب الفرق بطريقة اللعب عن بعد من 15 إلى 19 يوليو

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 14 تموز/يوليو 2020 17:47     الفئـة : رياضــة     قراءة : 13 مرات
دورة وطنية للشطرنج فردي وحسب الفرق بطريقة اللعب عن بعد من 15 إلى 19 يوليو

وهران - تقام دورة وطنية فردي وحسب الفرق للشطرنج بطريقة اللعب عن بعد (الأنترنت) من 15 إلى 19 من الشهر الجاري، حسبما علم اليوم الثلاثاء من المنظمين.

وستعرف هذه التظاهرة الخاصة بالرياضة الفكرية المنظمة على مدار خمسة أيام مشاركة أزيد من 90 رياضي فردي و40 فريق يمثلون مختلف النوادي والجمعيات الرياضية بالوطن.

 وستجرى المنافسة وفق النظام السويسري من 13 جولة وتبلغ الفترة الزمنية المحددة للمباراة 3 دقائق لكل لاعب مع إضافة ثانية لكل نقلة ملعوبة في الفردي والخاطف "البليتز" من 3 دقائق في اختصاص حسب الفرق تحت إدارة تقنين وحكام فيدراليين فيما ستقام النهائيات في الفردي وحسب الفرق سهرة 19 يوليو.

وحسب رئيس الاتحادية الجزائرية للشطرنج السيد إبراهيم جلول عز الدين فان هذه الدورة الوطنية عبر الانترنت تهدف إلى رفع قدرات اللاعبين المحليين وتحسين مستواهم الفني والاستعداد لمختلف المنافسات المقبلة.

آخر تعديل على الثلاثاء, 14 تموز/يوليو 2020 17:50
كلـمات مفتـاحيــة :
دورة وطنية للشطرنج فردي وحسب الفرق بطريقة اللعب عن بعد من 15 إلى 19 يوليو
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 14 تموز/يوليو 2020 17:47     الفئـة : رياضــة     قراءة : 13 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.07.14

عيد الأضحى: وزارة الشؤون الدينية تدعو إلى الالتزام الصارم بشروط الأمن والسلامة لتفادي…

20.07.14

كوفيد-19: نص قانون لتعزيز منظومة حماية مستخدمي الصحة

20.07.14

قسنطينة: تنصيب رئيس أمن الولاية الجديد

20.07.14

الذكرى ال58 لعيد الاستقلال والشباب: الرئيس تبون يتلقى مزيدا من رسائل التهاني

20.07.14

ميناء سكيكدة: الرئيس المدير العام و 28 موظفا و 4 متعاملين اقتصاديين تحت الرقابة القضائية

20.07.14

دراجات:الاتحادية تقترح على الاتحاد الدولي تاريخين جديدين لإعادة تنظيم منافستين قاريتين

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.07.13

الفريق شنقريحة يؤكد على ضرورة إعتماد معايير موضوعية في تولي المناصب بالجيش الوطني الشعبي

20.07.13

الدخول المدرسي2020-2021: ضمان انطلاق فعلي للدروس يوم 4 أكتوبر في ظل الاجراءات الوقائية

20.07.13

الرئيس تبون: يمكن للجزائر وفرنسا المضي قدما بعد تجاوزهما مشاكل الذاكرة

20.07.13

قوجيل ورئيس مجلس الشيوخ الفرنسي يجددان حرصهما على مواصلة التنسيق و التشاور البرلماني

20.07.13

الوزير الأول يؤكد على ضرورة تشجيع الاستثمار في الفلاحة وإعطاءها مكانتها التي تستحقها

20.07.13

رئيس المجلس الشعبي الوطني يستقبل سفيرة اندونيسيا بالجزائر