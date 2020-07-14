Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

رياضة:  تأجيل الجمعية العامة الاستثنائية للمجمع الرياضي البترولي إلى أجل غير مسمى

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 14 تموز/يوليو 2020 16:43     الفئـة : رياضــة     قراءة : 6 مرات
رياضة:  تأجيل الجمعية العامة الاستثنائية للمجمع الرياضي البترولي إلى أجل غير مسمى

الجزائر - تم تأجيل الجمعية العامة الاستثنائية للمجمع الرياضي البترولي إلى أجل غير مسمى بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، حسب ما علمت "وأج" يوم الثلاثاء لدى إدارة النادي.

و أوضح جعفر بلحسين رئيس المجمع البترولي قائلا : "لقد تم تأجيل هذه الجمعية العامة الاستثنائية مرتين، بسبب رفض السلطات منح موافقتها لذلك نتيجة تفشي جائحة كورونا فيروس. ولم يتم تحديد أي موعد جديد لعقدها".

و يضيف بلحسين قائلا: "لا يمكننا عقد هذه الجمعية الاستثنائية بواسطة تقنية التواصل المرئي عن بعد، كون الأمر لا يتعلق باجتماع، بل بنقاش يسمح لكل طرف بتناول الكلمة".

و كانت هذه الجمعية مبرمجة للموافقة على دمج ناديي المجمع البترولي و مولودية الجزائر، حيث باشرا محادثات من أجل لم شمل الطرفين الموسم المقبل الذي يتزامن والذكرى المئوية لتأسيس "العميد".

ومن المقرر أن ينشط النادي ابتداء من موسم 2020-2021 تحت شعار مولودية الجزائر.

يذكر انه في يونيو 2008، انسحبت الشركة الوطنية للمحروقات، سوناطراك، من مولودية الجزائر، لتؤسس جمعيتها الرياضية، المجمع الرياضي البترولي، مع ارجاع شعار النادي لوزارة الشباب و الرياضة.

و كان المجمع البترولي قد احتفظ ب13 فرعا رياضيا باستثناء كرة القدم الذي أعيد عام 2001 لجمعية "المولودية".

كلـمات مفتـاحيــة :
رياضة:  تأجيل الجمعية العامة الاستثنائية للمجمع الرياضي البترولي إلى أجل غير مسمى
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 14 تموز/يوليو 2020 16:43     الفئـة : رياضــة     قراءة : 6 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.07.14

الجزائر العاصمة: انقطاع في التموين بالكهرباء يوم الخميس ببلدية سيدي موسى

20.07.14

تعليم عالي: استئناف الدراسة سيكون تدريجيا ويراعى خصوصيات كل مؤسسة جامعية

20.07.14

دعوات إلى الحكومات والشركات المتعددة الجنسيات لوقف أنشطتها الاقتصادية بالأراضي الصحراوية…

20.07.14

اتفاق أوبك+ : السيد عطار يشارك غدا الاربعاء في الاجتماع الـ 20 للجنة المراقبة الوزارية…

20.07.14

كوفيد-19/عدالة: تعليمة للتعامل بصرامة مع الأشخاص المعتدين على مهنيي قطاع الصحة

20.07.14

كورونا: 527 إصابة جديدة، 332 حالة شفاء و 10 وفيات في الجزائر خلال ال24 ساعة  الأخيرة

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.07.13

الفريق شنقريحة يؤكد على ضرورة إعتماد معايير موضوعية في تولي المناصب بالجيش الوطني الشعبي

20.07.13

الدخول المدرسي2020-2021: ضمان انطلاق فعلي للدروس يوم 4 أكتوبر في ظل الاجراءات الوقائية

20.07.13

الرئيس تبون: يمكن للجزائر وفرنسا المضي قدما بعد تجاوزهما مشاكل الذاكرة

20.07.13

الوزير الأول يؤكد على ضرورة تشجيع الاستثمار في الفلاحة وإعطاءها مكانتها التي تستحقها

20.07.13

هدوء حذر يسود مالي بعد يومين من الاحتجاجات وسط مساعي لاحتواء الأزمة

20.07.13

قوجيل ورئيس مجلس الشيوخ الفرنسي يجددان حرصهما على مواصلة التنسيق و التشاور البرلماني