رياضة:  تأجيل الجمعية العامة الاستثنائية للمجمع الرياضي البترولي إلى أجل غير مسمى

و أوضح جعفر بلحسين رئيس المجمع البترولي قائلا : "لقد تم تأجيل هذه الجمعية العامة الاستثنائية مرتين، بسبب رفض السلطات منح موافقتها لذلك نتيجة تفشي جائحة كورونا فيروس. ولم يتم تحديد أي موعد جديد لعقدها".
و يضيف بلحسين قائلا: "لا يمكننا عقد هذه الجمعية الاستثنائية بواسطة تقنية التواصل المرئي عن بعد، كون الأمر لا يتعلق باجتماع، بل بنقاش يسمح لكل طرف بتناول الكلمة".
و كانت هذه الجمعية مبرمجة للموافقة على دمج ناديي المجمع البترولي و مولودية الجزائر، حيث باشرا محادثات من أجل لم شمل الطرفين الموسم المقبل الذي يتزامن والذكرى المئوية لتأسيس "العميد".
ومن المقرر أن ينشط النادي ابتداء من موسم 2020-2021 تحت شعار مولودية الجزائر.
يذكر انه في يونيو 2008، انسحبت الشركة الوطنية للمحروقات، سوناطراك، من مولودية الجزائر، لتؤسس جمعيتها الرياضية، المجمع الرياضي البترولي، مع ارجاع شعار النادي لوزارة الشباب و الرياضة.
و كان المجمع البترولي قد احتفظ ب13 فرعا رياضيا باستثناء كرة القدم الذي أعيد عام 2001 لجمعية "المولودية".