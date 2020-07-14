تعليم عالي: استئناف الدراسة سيكون تدريجيا ويراعى خصوصيات كل مؤسسة جامعية -

دعوات إلى الحكومات والشركات المتعددة الجنسيات لوقف أنشطتها الاقتصادية بالأراضي الصحراوية المحتلة -

كوفيد-19/عدالة: تعليمة للتعامل بصرامة مع الأشخاص المعتدين على مهنيي قطاع الصحة -

كورونا: 527 إصابة جديدة، 332 حالة شفاء و 10 وفيات في الجزائر خلال ال24 ساعة الأخيرة -

رياضة: تأجيل الجمعية العامة الاستثنائية للمجمع الرياضي البترولي إلى أجل غير مسمى -

بن بوزيد: تعليمة للتكفل بحالات كوفيد-19عند الاطفال على مستوى الهياكل والمؤسسات الصحية -

تجذيف (أولمبياد): إجراء التربص الاول للنخبة الوطنية ما بعد الحجر الصحي، مطلع أغسطس المقبل بميلة -

توقيف 6 تجار مخدرات وحجز كمية معتبرة من الاقراص المهلوسة بكل من أم البواقي وبرج بوعريريج -

لوحة تذكارية تكريما لروح المجاهد والفنان محمد الباجي -

الطفولة في الجزائر تتوفر على إطار قانوني متكامل يضمن تجسيد حقوقها وحمايتها -

كرة القدم: الفاف تجري تقييما للاحتراف بطلب من الوزارة الوصية -

السيد براقي يحث على ضرورة تحسين نوعية الخدمة في مجال التزويد بالمياه الشروب -

كانوي-كياك/أولمبياد-2020: الجزائر تترشح لتنظيم الدورة التأهيلية -

الشركة الجزائرية للتأمينات كات تحقق رقم أعمال بـ 5ر24 مليار دينار في 2019 -

الاتحادية الجزائرية للسباحة: الشراكة مع نادي نيس ستفتح الأبواب للسباحين الجزائريين لتطوير مستواهم -

الديوان المهني للحبوب يكرس نظام الرقمنة لمتابعة حركة المخازن -

حوادث المرور: وفاة 22 شخصا وإصابة 1229 آخرين بجروح خلال أسبوع -

جراد يؤكد على دعم الدولة الكامل للمستثمرين في الصناعات التحويلية -

سياحة/كوفيد-19: دعوة الحرفيين إلى مواصلة جهودهم في إنتاج الأقنعة الواقية -