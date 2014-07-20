دورة الحكام العرب الأولى لدراجة المضمار: مشاركة 25 حكما وحكمة في دورة تكوينية عبر الاتصال المرئي 

وبالإضافة للجزائر شهدت الدورة مشاركة كل من البحرين، العربية السعودية، موريتانيا، الإمارات العربية المتحدة ، المغرب، عمان، تونس، قطر، ليبيا، اليمن و العراق.
وذكر بيان الاتحاد العربي أن الدورة التكوينية اهتمت بشكل خاص باللوائح المعمول بها والأنظمة وبالقوانين الخاصة بمجال التحكيم في سباقات المضمار، وهي تعد الأولى من نوعها على مستوى برامج وأنشطة الاتحاد .
وأضاف نفس المصدر، أن المسؤولين في الاتحاد العربي للدراجات يحرصون على مواصلة الأنشطة الرياضية وتوسيعها على الرغم من الظروف الاحترازية وظروف الإيقاف الاضطراري وتجميد جميع المسابقات والبطولات على مستوى العالم بسبب جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19".
ويهدف الاتحاد ،بحسب نفس المصدر، من خلال إقامة مثل هذه الدورات التدريبية تأهيل عدد من الحكام والمتخصصين في رياضة سباقات الدراجات ومواكبتهم من أجل الحصول على شهادة حكام النخبة، ومتابعتهم للبرنامج التكويني لنيل الشارة الدولية.