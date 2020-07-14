توقيف 6 تجار مخدرات وحجز كمية معتبرة من الاقراص المهلوسة بكل من أم البواقي وبرج بوعريريج -

لوحة تذكارية تكريما لروح المجاهد والفنان محمد الباجي -

الطفولة في الجزائر تتوفر على إطار قانوني متكامل يضمن تجسيد حقوقها وحمايتها -

كرة القدم: الفاف تجري تقييما للاحتراف بطلب من الوزارة الوصية -

السيد براقي يحث على ضرورة تحسين نوعية الخدمة في مجال التزويد بالمياه الشروب -

كانوي-كياك/أولمبياد-2020: الجزائر تترشح لتنظيم الدورة التأهيلية -

الشركة الجزائرية للتأمينات كات تحقق رقم أعمال بـ 5ر24 مليار دينار في 2019 -

الاتحادية الجزائرية للسباحة: الشراكة مع نادي نيس ستفتح الأبواب للسباحين الجزائريين لتطوير مستواهم -

الديوان المهني للحبوب يكرس نظام الرقمنة لمتابعة حركة المخازن -

حوادث المرور: وفاة 22 شخصا وإصابة 1229 آخرين بجروح خلال أسبوع -

جراد يؤكد على دعم الدولة الكامل للمستثمرين في الصناعات التحويلية -

سياحة/كوفيد-19: دعوة الحرفيين إلى مواصلة جهودهم في إنتاج الأقنعة الواقية -

وزيرة الثقافة تتباحث مع الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة حول سبل تعزيز التعاون البيني -

حركة جزئية في سلك الجمارك تمس 27 مفتشية لأقسام الجمارك عبر الوطن -

منظمة الصحة العالمية: لا عودة إلى الوضع الطبيعي القديم في المستقبل المنظور -

هجرة غير شرعية: المقاربة الجزائرية في بعدها الانساني في التعامل مع الظاهرة -

انطلاق أشغال توسعة خط ميترو ساحة الشهداء-باب الوادي في الثلاثي الأخير من السنة الجارية -

خنشلة: سيول الأمطار تغمر عشرات المساكن وتتسبب في خسائر مادية وتعطيل حركة المرور ببلدية طامزة -

بريد الجزائر/الصندوق الوطني للتقاعد: رزنامة جديدة لصب معاشات التقاعد -