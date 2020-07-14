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كرة القدم: الفاف تجري تقييما للاحتراف بطلب من الوزارة الوصية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 14 تموز/يوليو 2020 15:01     الفئـة : رياضــة     قراءة : 11 مرات
كرة القدم: الفاف تجري تقييما للاحتراف بطلب من الوزارة الوصية

الجزائر - أجرت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف)  تقييما للاحتراف بعد عشر سنوات من تطبيقه  وذلك بطلب من وزارة الشباب والرياضة، حسبما علمته "واج" من قبل الهيئة الفيدرالية.

ويأتي طلب الوزارة "من أجل توضيح الرؤية أكثر" حول الاحتراف، يضيف ذات المصدر.

ومنذ تجسيده على ارض الواقع في سنة 2010، في عهد رئيس الفاف السابق محمد روراوة، تعرض الاحتراف إلى انتقادات لاذعة، حيث اعتبر بعض مسؤولي الأندية أن تطبيقه جاء "متسرعا".

وللتقليل من الأثر الاقتصادي المرتبط بهذا النوع من التسيير في عالم الكرة، صادقت الجمعية العامة للفاف في سبتمبر 2019 على صيغة جديدة باعتماد رابطة محترفة واحدة تضم 18 ناديا بشرط "ان تخضع هذه الفرق الى دفتر شروط للحصول على إجازة".

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وكانت الاتحادية  قد كشفت امس الاثنين عن أرقام مذهلة تمثل الديون المترتبة على الأندية، التابعة للرابطتين الأولى والثانية، كنتيجة للاحتراف الذي كانت بدايته "متعثرة" حسب الرئيس الحالي للرابطة المحترفة، عبد الكريم مدور، الذي طالب بإعادة النظر في بعض النقاط لتفادي المضي في مستقبل غامض".

وكانت الفاف قد كشفت أن 23 ناديا محترفا من بين 32 معنيا بالديون من بينهم 7 فرق تنتمي إلى الرابطة الاولى اي (44 بالمائة) و 16 آخرا من الرابطة الثانية اي (100 بالمائة).

وتم منع 14 ناديا محترفا منهم 3 من الرابطة الأولى، من الاستقدامات تحسبا للبطولة 2020- 2021 حسب بيان للفاف.

وأفاد رئيس مديرية مراقبة وتسيير المالية، رضا عبدوش، أن 1000 مليار سنتيم هي قيمة العجز المالي لدى اندية الرابطة الأولى في إطار الدراسة التي أجرتها هيئته منذ تنصيبها في أكتوبر 2019.

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كرة القدم: الفاف تجري تقييما للاحتراف بطلب من الوزارة الوصية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 14 تموز/يوليو 2020 15:01     الفئـة : رياضــة     قراءة : 11 مرة   شارك

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