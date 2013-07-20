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ملاكمة/ الجزائر: انهاء الموسم الرياضي 2019-2020

  أدرج يـوم : الإثنين, 13 تموز/يوليو 2020 19:00     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرات
ملاكمة/ الجزائر: انهاء الموسم الرياضي 2019-2020

الجزائر - قررت الاتحادية الجزائرية للملاكمة انهاء الموسم الرياضي 2019-2020، لمختلف الفئات العمرية، وذلك "بالنظر لمخاطر انتشار عدوى فيروس كورونا"، حسبما أعلنته اليوم الاثنين الهيئة الفيدرالية.

وأوردت الفيدرالية في بيان لها "عملا بتعليمات وزارة الشباب والرياضة، بالتنسيق مع اللجنة الطبية لمتابعة ورصد جائحة كورونا، وبالنظر للوضع الصعب والتطور الخطير للوباء على المستوى الوطني، قررت الاتحادية انهاء جميع المنافسات الرياضية من بينها البطولة الوطنية وكأس الجزائر".

وفيما يخص تحضيرات الرياضيين المتأهلين الى أولمبياد طوكيو، المؤجلة إلى 2021، أو المعنيين بالتأهل الى هذا الموعد، فقد تم السماح لهم بالعودة الى التدريبات من قبل وزارة الشباب والرياضة "مع الاحترام الصارم للبروتوكول الصحي".

وسيتكفل المركز الوطني للطب الرياضي بوضع البروتوكول الصحي الخاص بالرياضيين المعنيين بالتحضيرات.

يذكر أنه تم تعليق جميع المنافسات الرياضية بالجزائر منذ تاريخ 16 مارس الفارط بسبب تفشي وباء كورونا (كوفيد-19).

آخر تعديل على الإثنين, 13 تموز/يوليو 2020 19:12
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ملاكمة/ الجزائر: انهاء الموسم الرياضي 2019-2020
  أدرج يـوم : الإثنين, 13 تموز/يوليو 2020 19:00     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرة   شارك

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