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الجزائر: نحو رفع تحفظات الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم على مركب الرويبة لاحتضان المنافسات القارية

  أدرج يـوم : الإثنين, 13 تموز/يوليو 2020 15:08     الفئـة : رياضــة     قراءة : 4 مرات
الجزائر: نحو رفع تحفظات الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم على مركب الرويبة لاحتضان المنافسات القارية

الجزائر - تعكف حاليا مؤسسة "أو.في.أس.أم" (EVSM) على رفع التحفظات المسجلة من طرف الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف) على مستوى المركب الرياضي للرويبة (شرق الجزائر العاصمة) تمهيدا لاعتماده لاحتضان مختلف المنافسات القارية، وذلك بعد انتهاء أشغال التهيئة والإنارة الخارجية، حسب ما أفاد به اليوم الاثنين بيان لمصالح ولاية الجزائر.

وأوضح البيان الذي نشر على الصفحة الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي "فاسبوك" لولاية الجزائر أن الوالي المنتدب للرويبة، أحمد بودوح، تفقد مساء أمس الأحد المركب الرياضي بالرويبة، "حيث بعد انتهاء أشغال التهيئة والإنارة الخارجية تعمل مؤسسة EVSM على رفع التحفظات المسجلة" من طرف الكاف تمهيدا لاعتماده لاحتضان مختلف المنافسات القارية.

وأشار ذات المصدر أنه سيتم تنصيب ورشة إنجاز مضمار ألعاب القوى على مستوى ذات المركب الرياضي بالمقاطعة الإدارية للرويبة وذلك "فور استكمال تهيئة أرضية الميدان التي تتحسن حالتها تدريجيا".

من جهة أخرى، أسدى الوالي المنتدب تعليماته لرئيس المجلس الشعبي لبلدية رويبة قصد إبرام صفقة في إطار إجراءات التعاقد عن طريق التراضي البسيط مع المؤسسة العمومية لإنجاز المراقبة بواسطة الفيديو EPIC -ERSV قصد وضع نظام المراقبة بالفيديو، حسب مصالح ولاية الجزائر.

وفي ذات الإطار، ذكر البيان فيما يخص تسيير هذا الصرح الرياضي أن "الوالي المنتدب طلب من رئيس المجلس الشعبي لبلدية رويبة التشاور مع أعضاء المجلس الشعبي قصد التداول لإنشاء مؤسسة عمومية بلدية تسند لها مهمة تسيير هذا المرفق تنفيذا لتوجيهات والي ولاية الجزائر".

في ذات السياق، استؤنفت أشغال مشروع إنجاز مسبح أولمبي بالرويبة بعد فترة التوقف طيلة الحجر المنزلي للحد من تفشي وباء كورونا، فيما تم دعوة المؤسسة المكلفة بالإنجاز قصد تدعيم الورشة لتدارك التأخير الناتج عن فترة التوقف.

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الجزائر: نحو رفع تحفظات الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم على مركب الرويبة لاحتضان المنافسات القارية
  أدرج يـوم : الإثنين, 13 تموز/يوليو 2020 15:08     الفئـة : رياضــة     قراءة : 4 مرة   شارك

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