كرة اليد: تأجيل الجمعيات الانتخابية للاتحاديات المتأهلة للألعاب الأولمبية أو للدورات التأهيلية

و توضح الهيئة القارية في مراسلة للاتحاديات العضوة في الكونفدرالية القارية، بأن "الاتحاد الدولي لكرة اليد اعطى موافقته لطلب الكونفدرالية الإفريقية بالسماح بتأجيل الجمعيات الانتخابية بعد قرار تأجيل أولمبياد طوكيو إلى 2021 و كذا الدورات التأهيلية الأولمبية، بسبب تأثير جائحة كورونا فيروس (كوفيد-19) على الاتحاديات".

وتضيف كونفدرالية الكرة الصغيرة بأن قرار تأجيل الجمعيات الانتخابية سيسمح للاتحاديات الوطنية بمواصلة التأطير الفني للمنتخبات و إعطائها سنة إضافية للتحضير لموعد أولمبياد طوكيو.

ويوضح نفس المصدر بأن "الجمعيات الانتخابية ستنظم بعد الألعاب الأولمبية".

هذا القرار من المنتظر أن يخص الجزائر كون منتخبها الوطني للذكور معني بالمشاركة في الدورة التأهيلية الأولمبية رقم 3 المقررة في برلين رفقة منتخبات ألمانيا و السويد وسلوفينيا.

للإشارة أن وزارة الشباب و الرياضة كانت قد أكدت في مراسلة وجهتها الى رؤساء الهيئات الفدرالية والجمعية الوطنية لترقية وتطوير الرياضة النسوية، ان "العهدات الاولمبية للاتحاديات الرياضية الوطنية والرابطات والأندية ستصل الى آجالها عند المواعيد المحددة لها (2017-2020)، مثلما ينص عليه القانون 13-05 المتعلق بتنظيم الانشطة البدنية والرياضية وتطويرها"، رافضة تأجيل الانتخابات الى ما بعد أولمبياد طوكيو.