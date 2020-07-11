وفاق سطيف: "الظروف أجبرتنا على تحويل اللاعب بوصوف إلى نادي كورتري البلجيكي"

سطيف - أفادت إدارة وفاق سطيف الناشط ضمن الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم أن إبرام صفقة انتقال لاعب الفريق المتعدد المناصب إسحاق بوصوف إلى نادي كورتري البلجيكي عبر المجمع العالمي لتحويل اللاعبين المسمى "فوتبول سيتي" فرضتها الظروف الراهنة" حسبما علم اليوم السبت من إدارة ذات النادي .

وأوضح رئيس المكتب المسير المؤقت وممثل النادي الهاوي لدى الشركة التجارية "بلاك إيقلز" للوفاق الرياضي السطايفي السيد جابر زغلاش في تصريح لـ"وأج" أن هذه الصفقة وبالرغم من مردوديتها المالية الإيجابية على خزينة الفريق (900 ألف أورو) إلا أننا كنا نود بقاء اللاعب سنة أخرى في صفوف الوفاق حتى يستفيد منه الفريق أكثر وينضج تكتيكيا أكثر وبالتالي تزيد قيمة تحويله إلى الاحتراف .

و أضاف جابر زغلاش أن الظروف السائدة حاليا المتمثلة في توقف البطولة بسبب جائحة كورونا والظروف المادية للنادي ورغبة اللاعب في الاحتراف جعلت منا نرضخ للأمر الواقع مشيرا بأن الأمور المادية تأتي بعد مصلحة اللاعب والفريق.

وكشف رئيس المكتب المسير المؤقت لنادي وفاق سطيف أن هذه الصفقة ما هي إلا بداية لسلسلة من التحويلات لشبان الفريق المتألقين نحو نوادي أوروبية بالنظر إلى ما يحوزه الفريق حاليا من لاعبين موهوبين في مختلف الأصناف بإمكانهم إبراز قدراتهم إقتداءا بزميله إسحاق بوصوف الذي يعد انتقاله في هذا السن (من مواليد 2001) تشجيعا كبيرا لرفقائه الذين ستمنح ل7 أو 8 منهم فرصة اللعب مع الأكابر الموسم القادم حسب الاستراتيجية التي سطرتها إدارة الفريق مع التقني التونسي نبيل الكوكي.

وفي سياق آخر صرح جابر زغلاش أن نادي وفاق سطيف يمرض ولا يموت حيث تمت تسوية جميع العوائق الإدارية بما في ذلك (التقرير المالي و الأدبي للموسم الرياضي الفارط 2018/2019 ) للنادي الهاوي الذي شكل في الأيام القليلة مشكلة أعاقت استفادة النادي من عديد الإعانات المالية .

للتذكير فإن اللاعب الشاب إسحاق بوصوف من مواليد 2001 بدأ مشواره الرياضي في فريق نادي شباب ميلة ثم التحق بصفوف وفاق سطيف لأقل من 17 سنة موسم 2017/2018 حيث تم انتقاؤه من طرف مجموعة من التقنيين الذين أشرفوا على هذه العملية آنذاك ليرتقي بعدها في الموسم الموالي 2018 / 2019 إلى صنف أقل من 19 سنة ليبرز نجمه بقيادة المدرب سفيان دوار الذي أقحمه في جميع اللقاءات ونال معه الدوبلي البطولة والكأس لهذا الصنف سجل خلالها 31 هدف في مختلف المنافسات الأمر الذي سمح له بتقمص ألوان الفريق الوطني لأقل من 20 سنة ليرتقي بعدها إلى صنف الأكابر خلال الموسم الجاري 2019/2020 حيث أبان على إمكانات كبيرة تحت قيادة التقني نبيل الكوكي وأصبح مطمع الكثير من الأندية الوطنية والأوروبية.