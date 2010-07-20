كرة القدم: أربع ندوات مبرمجة عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد من 10 إلى 12 يوليو

الجزائر - تنظم الجمعية الوطنية لمربيي كرة القدم بالتنسيق مع الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) أربع ندوات عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد أيام 10 و 11 و 12 يوليو تتناول عدة محاور, حسب ما أوردته يوم الجمعة الهيئة الكروية.

و توضح الفاف أن الندوة الأولى ينشطها سارج بوتو, دكتور مختص في الحقوق و محامي بمرسيليا (جنوب فرنسا) و رئيس تحرير "ليجيسبور" (فرنسا) حول موضوع "عقود وكلاء اللاعبين", موضحة بأن المحاضر "رائد في حقوق الرياضة".

كما سينشط ميشال بوتو المحاضرة الثانية حول موضوع "عقود مدربي كرة القدم", حيث يختص في التكوين المخصص لحقوق و تسيير الرياضة على مستوى المعاهد و الجامعات و الملتقيات.

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أما المحاضرة الثالثة فستكون من تنشيط راضية فرتول, المدربة الوطنية السابقة للمنتخب الجزائري للسيدات و الحالية لنادي قسنطينة و المحاضرة بالكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم, حيث ستتحدث يوم غد السبت (سا 00ر19) حول محور "كرة القدم النسوية - واقع و آفاق".

و تختتم سلسلة المحاضرات يوم الأحد بتدخل سعيد حدوش, أستاذ بالمدرسة الفدرالية البلجيكية و مدير فني وطني سابق بالفاف و عضو بالجمعية الوطنية لمربيي كرة القدم, حول موضوع "البيانات الرقمية : المقاربات الجديدة في كرة القدم".