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قسنطينة: وفاة الحكم الدولي السابق محمد كوراجي

  أدرج يـوم : الجمعة, 10 تموز/يوليو 2020 08:30     الفئـة : رياضــة     قراءة : 14 مرات

قسنطينة - توفي الحكم الدولي السابق لكرة القدم محمد كوراجي يوم الخميس بقسنطينة عن عمر ناهز  68 سنة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا حسب ما علمته وأج من المديرية المحلية للشباب و الرياضة.

وقد تمكن محمد كوراجي الذي عمل في التحكيم الجزائري لعشريتين أن يصنع لنفسه اسما في الساحة الدولية.

وقد أشرف على وجه الخصوص على إدارة لقاءات من المرحلة النهائية لكأس أفريقيا للأمم التي احتضنتها أفريقيا الجنوبية سنة 1996 كما أدار عدة لقاءات في مختلف المنافسات الأفريقية لعديد النوادي و الفرق.

وبالجزائر أدار كوراجي عدة لقاءات هامة من بينها المباراة النهائية لكأس الجزائر 1995/1996 بين مولودية وهران و إتحاد البليدة و التي انتهت بنتيجة 1 مقابل 0.

كما أدار الراحل محمد كوراجي الذي كان يحظى بشعبية كبيرة في عالم كرة القدم بقسنطينة على وجه الخصوص آخر لقاء رسمي له في 1998 واضعا بذلك الحد لمسيرة حافلة بدأها قبل 24 سنة.

كلـمات مفتـاحيــة :
قسنطينة: وفاة الحكم الدولي السابق محمد كوراجي
  أدرج يـوم : الجمعة, 10 تموز/يوليو 2020 08:30     الفئـة : رياضــة     قراءة : 14 مرة   شارك

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