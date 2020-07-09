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المهرجان الوطني للشطرنج عن بعد: فوز فريق بجاية بدورة عيد الاستقلال والشباب

  أدرج يـوم : الخميس, 09 تموز/يوليو 2020 15:27     الفئـة : رياضــة     قراءة : 7 مرات

وهران - فاز فريق ولاية بجاية بالمرحلة النهائية للمهرجان الوطني للشطرنج لعيدي الاستقلال والشباب حسب الفرق عن بعد التي اختتمت سهرة الأربعاء.

وقد احتل فريق بجاية المرتبة الأولى محققا 209 نقطة, متقدما بذلك على كل من ممثلي ولاية وهران ب188 نقطة وسيدي بلعباس  في المرتبة الثالثة بمجموع 174 نقطة.

فيما منحت جائزة أحسن لاعب في هذا المهرجان في منافسة الشطرنج الخاطف بطريقة اللعب عن بعد, تحت شعار "خليك في البيت", إلى براهامي لمين من بجاية بعد احتلاله المركز الأول متفوقا على كل من عاشور محمد أنيس من تيبازة الذي جاء في المركز الثاني و بن رقية اكرم من المدية في الصف الثالث, بينما جاء زان ريان من بجاية في المركز الرابع وأخيرا أكمل تريعة ياسين من بومرداس قائمة المراكز الخمسة الأولى.

وتميزت هذه المنافسة الوطنية التي نظمت وفق النظام السويسري الخاطف "البليتز" من 3 دقائق وثانيتين إضافيتين بمستوى "مقبول" و "ظروف تنظيمية جيدة", حسب رئيس الاتحادية الجزائرية للعبة, إبراهيم جلول عز الدين.

وعرفت هذه التظاهرة في الرياضة الفكرية المنظمة على مدار سبعة أيام من طرف الاتحادية الجزائرية بالتنسيق مع المجموعة الشطرنجية "أرينا", في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى ال58 لعيدي الاستقلال والشباب, مشاركة 40 فريقا يمثلون مختلف ولايات الوطن.

كلـمات مفتـاحيــة :
المهرجان الوطني للشطرنج عن بعد: فوز فريق بجاية بدورة عيد الاستقلال والشباب
  أدرج يـوم : الخميس, 09 تموز/يوليو 2020 15:27     الفئـة : رياضــة     قراءة : 7 مرة   شارك

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