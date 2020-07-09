كورونا: 460 إصابة جديدة, 308 حالة شفاء و 10 وفيات في الجزائر خلال ال 24 ساعة الأخيرة -

اجتماع مجلس الأمن حول ليبيا: الجزائر تؤكد تمسكها بالتسوية السياسية و رفض التدخل الأجنبي -

جائحة كورونا: السماح باستئناف تدريبات الرياضيين المعنيين بالأولمبياد -

توجه الجزائر نحو بناء الجمهورية الجديدة لن يرضي اللوبي الاستعماري وأذياله -

استرجاع رفات المقاومة الشعبية خطوة نحو اعتراف فرنسا بجرائمها في الجزائر -

مجلس الأمة يختتم دورته البرلمانية 2019-2020 -

المجلس الشعبي الوطني يختتم دورته البرلمانية 2019-2020 -

حوادث المرور: وفاة 5 أشخاص واصابة 172 آخرين بجروح خلال ال24 ساعة الاخيرة -

الرئيس تبون يعين اللواء عمر تلمساني قائدا للناحية العسكرية الرابعة -

سطيف: تفكيك شبكة وطنية تحترف النصب والاحتيال عبر وسائل التواصل الاجتماعي -

سكن ترقوي عمومي: سحب شهادات التخصيص لموقع 2.000 وحدة بسيدي عبد الله بداية من الأحد المقبل -

غوتيريس يعول على أن يلتزم مجلس الأمن بالتوصل إلى حل للنزاع بالصحراء الغربية -

بلحيمر يهنئ الشركة الناشئة ليغال دوكترين لإطلاق منصتها الموجهة للبلدان الافريقية -

سد النهضة: المفاوضات تدخل يومها السابع وسط استمرار تباين المواقف -

السيد بوقدوم يحذر من خطورة تدهور الوضع في ليبيا -

ليبيا: بوقدوم يدعو إلى حل عملياتي و مناسب -

تبسة: قرار ولائي بغلق جميع أسواق و نقاط بيع المواشي للحد من انتشار فيروس كورونا -

سطيف/كوفيد-19: وفاة ممرضة بمؤسسة الصحة الجوارية بعين الكبيرة متأثرة بفيروس كورونا -

إقرار حجر منزلي جزئي على بلديتي القالة والشط بولاية الطارف -