Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

جائحة كورونا: السماح باستئناف تدريبات الرياضيين المعنيين بالأولمبياد

  أدرج يـوم : الخميس, 09 تموز/يوليو 2020 15:18     الفئـة : رياضــة     قراءة : 5 مرات
جائحة كورونا: السماح باستئناف تدريبات الرياضيين المعنيين بالأولمبياد

الجزائر - منحت وزارة الشباب والرياضة يوم الخميس الضوء الأخضر لعودة تدريبات الرياضيين المتأهلين الى الألعاب الأولمبية بطوكيو اليابانية أو المعنيين المنافسات المؤهلة إلى هذا الحدث الرياضي, في حين جددت رفضها "في الوقت الراهن" لعودة المنافسات بسبب تفشي جائحة كورونا "كوفيد-19".

وحسب بيان للوزارة, فإن "الأمر يقتصر على استئناف التدريبات في مرحلة أولى على المتأهلين أو المتنافسين على التأهل الى الألعاب الأولمبية بطوكيو (صيف) 2021, مع الاحترام الصارم للتدابير الوقائية".

أما فيما يخص استئناف المنافسات الرياضية, فقد أورد بيان الوزارة انه تقرر عدم الترخيص لذلك "في الوقت الراهن".

اقرأ أيضا:       كورونا فيروس- استئناف النشاط الكروي: "قرارات هامة منتظرة في 15 يوليو"

ويأتي ذلك بناء على "توصيات اللجنة العلمية لمتابعة ورصد وباء "كوفيد-19" التابعة لوزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات في ظل الحالة الوبائية التي تعرف ارتفاعا معتبرا", وبالنظر أيضا "لخطر تفشي الوباء خلال التجمعات والاحتكاك المرتبطة بالتدريبات والمنافسات", يضيف المصدر.

وذكر البيان بأن المركز الوطني للطب الرياضي هو المكلف بتنفيذ البروتوكول الصحي الذي يخص استئناف تدريبات الرياضيين المعنيين بالأولمبياد, بالتنسيق مع لجنة متابعة كوفيد-19.

ومعلوم أن الوصاية أوقفت جميع النشاطات الرياضية وذلك منذ تاريخ 16 مارس الفارط بسبب تفشي جائحة كورونا بالجزائر على غرار مختلف دول العالم.

آخر تعديل على الخميس, 09 تموز/يوليو 2020 15:26
كلـمات مفتـاحيــة :
جائحة كورونا: السماح باستئناف تدريبات الرياضيين المعنيين بالأولمبياد
  أدرج يـوم : الخميس, 09 تموز/يوليو 2020 15:18     الفئـة : رياضــة     قراءة : 5 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.07.09

كوفيد-19: حجر منزلي جزئي على كل بلديات ورقلة من الساعة 17 مساء إلى 5 صباحا ابتداء من السبت

20.07.09

كورونا: 460 إصابة جديدة, 308 حالة شفاء و 10 وفيات في الجزائر خلال ال 24 ساعة الأخيرة

20.07.09

اجتماع مجلس الأمن حول ليبيا: الجزائر تؤكد تمسكها بالتسوية السياسية و رفض التدخل الأجنبي

20.07.09

الألعاب المتوسطية وهران-2022: إنشاء لجنة متخصصة لمراقبة مطابقة المنشآت الرياضية مع…

20.07.09

المهرجان الوطني للشطرنج عن بعد: فوز فريق بجاية بدورة عيد الاستقلال والشباب

20.07.09

جائحة كورونا: السماح باستئناف تدريبات الرياضيين المعنيين بالأولمبياد

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.07.06

إرهاب الطرقات: المدير العام للأمن الوطني يدعو إطارات القطاع إلى تقديم مخطط وقائي ناجع

20.07.06

استحداث لجنة خاصة لمتابعة انعكاسات تفشي وباء كورونا على مستوى قطاع التجارة

20.07.07

منتدى رؤساء المؤسسات: اختيار 20 فائزا في مسابقة "هاكا ألجيريا ما بعد كوفيد-19"

20.07.07

البويرة: توقيف ثلاثة اشخاص يشتبه في ضلوعهم في مقتل محامية شابة بعين بسام

20.07.06

رحيل الملحن الإيطالي إنيو موريكوني مؤلف موسيقى فيلم "معركة الجزائر"

20.07.06

كرة القدم/الجزائر(كورونا) - مولودية الجزائر: حان الوقت لاتخاذ قرار بخصوص بقية الموسم