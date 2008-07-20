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كورونا فيروس- استئناف النشاط الكروي: "قرارات هامة منتظرة في 15 يوليو"

  أدرج يـوم : الأربعاء, 08 تموز/يوليو 2020 18:57     الفئـة : رياضــة     قراءة : 19 مرات
كورونا فيروس- استئناف النشاط الكروي: &quot;قرارات هامة منتظرة في 15 يوليو&quot;

الجزائر- سيجتمع المكتب التنفيذي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم "الفاف", الأربعاء المقبل "لاتخاذ قرارات هامة بخصوص استئناف النشاط الكروي", المعلق منذ 16 مارس الفارط بسبب تفشي جائحة كورونا فيروس "كوفيد-19", وفق ما أعلنته الهيئة الفيدرالية.

وتم الخروج بهذا القرار عقب الإجتماع المنعقد يوم الأربعاء, برئاسة الرجل الأول في الاتحادية خير الدين زطشي, وبحضور رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم هواة, علي مالك.

و أوضح بيان الاتحادية أنه "بعد دراسة الوضعية الحالية لكرة القدم هواة, تقرر عقد إجتماع للمكتب الفيدرالي يوم الأربعاء 15 يوليو الجاري, بحضور رؤساء الرابطات, سيراعي قرارات السلطات العمومية بعد تاريخ 13 من نفس الشهر حول الوضعية الصحية المرتبطة بجائحة كورونا فيروس".

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وكان المكتب الفيدرالي للفاف المجتمع يوم الثلاثاء الماضي قد تشبث بموقفه المتمثل في استئناف الموسم الكروي 2019-2020 في حال الحصول على الضوء الأخضر من السلطات العمومية.

آخر تعديل على الأربعاء, 08 تموز/يوليو 2020 19:42
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كورونا فيروس- استئناف النشاط الكروي: "قرارات هامة منتظرة في 15 يوليو"
  أدرج يـوم : الأربعاء, 08 تموز/يوليو 2020 18:57     الفئـة : رياضــة     قراءة : 19 مرة   شارك

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