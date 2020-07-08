Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الرابطة الأولى: انطلاق أشغال الترميم بملعب "عمر حمادي" عن قريب (اتحاد الجزائر)

  أدرج يـوم : الأربعاء, 08 تموز/يوليو 2020 16:07     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرات

الجزائر - سيعرف ملعب "عمر حمادي" ببولوغين (الجزائر) عن قريب بعض أشغال الترميم, حسب ما أعلنت عنه يوم الأربعاء إدارة اتحاد الجزائر, النادي الرئيسي المقيم بهذا المرفق الذي شيد عام 1935.

و حسب نفس المصدر, وتحسبا لهذه الأشغال, اجتمع المدير العام للنادي, عبد الغني هادي يوم أمس الثلاثاء بالوالي المنتدب للمقاطعة الادارية لباب الوادي و رئيس المجلس الشعبي البلدي لبولوغين و مدير الشباب و الرياضة لولاية الجزائر.

و تعود آخر عملية ترميم لملعب "عمر حمادي" إلى سنوات خلت, لما كان الاتحاد العاصمي تحت إدارة رجل الأعمال علي حداد المتواجد حاليا في السجن.

و وعد المساهم الأول للنادي, مجمع "سيربور", لدى إشرافه على الأمور الإدارية للفريق بأنه سيسعى جاهدا على إعادة "بريق" النادي العاصمي, بما فيها ترميم الملعب.

و لم توضح إدارة النادي تفاصيل الأشغال التي سيعرفها ملعب بولوغين و لا تكاليفها و مدتها, مكتفية بالقول في بيانها بأن الترميم "سيمس عدة مرافق".

آخر تعديل على الأربعاء, 08 تموز/يوليو 2020 16:27
كلـمات مفتـاحيــة :
الرابطة الأولى: انطلاق أشغال الترميم بملعب "عمر حمادي" عن قريب (اتحاد الجزائر)
  أدرج يـوم : الأربعاء, 08 تموز/يوليو 2020 16:07     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.07.08

كوفيد-19: 469 إصابة جديدة, 235 حالة شفاء و 10 وفيات في الجزائر خلال 24 ساعة الأخيرة

20.07.08

الرئيس تبون يلقي كلمة أمام القمة العالمية لمنظمة العمل الدولية حول كوفيد-19 وعالم الشغل

20.07.08

تيسمسيلت : نقل قطع أثرية لحصن "تازا" إلى بلدية برج الأمير عبد القادر

20.07.08

الرابطة الأولى: انطلاق أشغال الترميم بملعب "عمر حمادي" عن قريب (اتحاد الجزائر)

20.07.08

سطيف/كوفيد-19: تخصيص فنادق الولاية للتكفل بالمصابين بكوفيد-19

20.07.08

خنشلة: تنصيب الرتل المتحرك لمكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.07.06

استحداث لجنة خاصة لمتابعة انعكاسات تفشي وباء كورونا على مستوى قطاع التجارة

20.07.06

إرهاب الطرقات: المدير العام للأمن الوطني يدعو إطارات القطاع إلى تقديم مخطط وقائي ناجع

20.07.06

فتح باب الترشيحات للمشاركة في الدورة 22 للمهرجان الدولي لأيام قرطاج المسرحية

20.07.06

الجزائر تملك هامش للمناورة دون اللجوء الى الاستدانة الخارجية

20.07.06

الجزائر العاصمة: حريق يلتهم حافلة لنقل المسافرين بالسحاولة دون تسجيل ضحايا

20.07.06

كرة القدم/الجزائر(كورونا) - مولودية الجزائر: حان الوقت لاتخاذ قرار بخصوص بقية الموسم