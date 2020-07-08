الرابطة الأولى: انطلاق أشغال الترميم بملعب "عمر حمادي" عن قريب (اتحاد الجزائر)

و حسب نفس المصدر, وتحسبا لهذه الأشغال, اجتمع المدير العام للنادي, عبد الغني هادي يوم أمس الثلاثاء بالوالي المنتدب للمقاطعة الادارية لباب الوادي و رئيس المجلس الشعبي البلدي لبولوغين و مدير الشباب و الرياضة لولاية الجزائر.
و تعود آخر عملية ترميم لملعب "عمر حمادي" إلى سنوات خلت, لما كان الاتحاد العاصمي تحت إدارة رجل الأعمال علي حداد المتواجد حاليا في السجن.
و وعد المساهم الأول للنادي, مجمع "سيربور", لدى إشرافه على الأمور الإدارية للفريق بأنه سيسعى جاهدا على إعادة "بريق" النادي العاصمي, بما فيها ترميم الملعب.
و لم توضح إدارة النادي تفاصيل الأشغال التي سيعرفها ملعب بولوغين و لا تكاليفها و مدتها, مكتفية بالقول في بيانها بأن الترميم "سيمس عدة مرافق".