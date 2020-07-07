الرابطة الأولى: اتحاد الجزائر يوقع على اتفاقية ثلاثية مع لجنة مراقبة التسيير للفاف و مكتب خبرة

وحسب نفس المصدر, جرى حفل التوقيع بحضور المدير العام للشركة الرياضية ذات اسهم لاتحاد الجزائر, عبد الغني هادي و الأمين العام للفاف, محمد ساعد و رئيس مديرية مراقبة التسيير و المالية, رضا عبدوش و أعضاء مكتبه.
و كانت ثلاثة أندية من الرابطة الأولى لكرة القدم قد وقعت نهاية شهر يونيو هذه الاتفاقية و يتعلق الأمر بشباب بلوزداد و جمعية عين مليلة و نجم مقرة, من أجل تطوير التسيير و الحصول على شهادة ايزو 9001.
أما مولودية الجزائر فقد كانت السباقة للتوقيع على هذه الاتفاقية قبل ان يلتحق بها ناديا بارادو و اتحاد بلعباس.
اقرأ أيضا: اتحاد الجزائر يوقع على عقد لعامين مع المدرسة العليا للفندقة و الاطعام ...
وتأتي هذه الاتفاقيات الثلاثية المذكورة في إطار تطبيق الاجراءات التي اتخذتها الفاف من أجل مرافقة الأندية المحترفة, حيث تعتبر شهادة إيزو 9001 "معيارا" للتسيير المثالي وهي معترف بها دوليا. هذه الأداة تهدف إلى مرافقة المؤسسات لتحقيق مردود "عال" في التسيير الداخلي والتحكم في النشاطات و الكشف عن أحوال السوق و التقليل من النفقات و جعل المؤسسات أكثر تنافسية.