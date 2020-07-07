وفاة رئيس رابطة تمنراست: "دريبات كان متفان في عمله رغم قلة الإمكانيات وبعد المسافة"

وصرح بهلول ل"واج" اليوم الثلاثاء : "المرحوم دريبات كان يتميز بالصرامة والانضباط في العمل, لم نجد معه أي مشكل فيما يخص تطبيق برنامج الرابطة".
و أضاف رئيس لجنة التنسيق مع الرابطات بالاتحادية الجزائرية : "لقد كان مسيرا كفئا ومنسقا مميزا مع الرابطة الجهوية لورقلة والفيدرالية أيضا. لقد عاشت رابطة تمنراست في عهده حالة استقرار وكان يعمل بتفان على الرغم من نقص الإمكانيات وبعد المسافة".
وتوفي دريبات أمس الاثنين إثر سكتة قلبية عندما كان متوجها في طريقه إلى مدينة عين صالح شمالي الولاية.
وترأس الفقيد, الذي كان عضوا في لجنة تنظيم كأس الجزائر لسنة 2017, رابطة ولاية تمنراست لثلاث عهدات متتالية.
وتعد الوفاة الثانية في ظرف أقل من أسبوعين في كرة القدم الجزائرية, بعد رئيس الرابطة الجهوية لعنابة, أحمد ميبراك, إثر "مرض عضال".