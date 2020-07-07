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وفاة رئيس رابطة تمنراست: "دريبات كان متفان في عمله رغم قلة الإمكانيات وبعد المسافة"

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 07 تموز/يوليو 2020 14:48     الفئـة : رياضــة     قراءة : 22 مرات

الجزائر - نوه عضو المكتب الفيدرالي, عمار بهلول, بخصال رئيس رابطة ولاية تمنراست لكرة القدم, أحمد دريبات, الذي توفي أمس الإثنين, مؤكدا أنه كان شخصا متفان في عمله على الرغم من نقص الإمكانيات وبعد المسافة.

وصرح بهلول ل"واج" اليوم الثلاثاء : "المرحوم دريبات كان يتميز بالصرامة والانضباط في العمل, لم نجد معه أي مشكل فيما يخص تطبيق برنامج الرابطة".

و أضاف رئيس لجنة التنسيق مع الرابطات بالاتحادية الجزائرية : "لقد كان مسيرا كفئا ومنسقا مميزا مع الرابطة الجهوية لورقلة والفيدرالية أيضا. لقد عاشت رابطة تمنراست في عهده حالة استقرار وكان يعمل بتفان على الرغم من نقص الإمكانيات وبعد المسافة".

وتوفي دريبات أمس الاثنين إثر سكتة قلبية عندما كان متوجها في طريقه إلى مدينة عين صالح شمالي الولاية.

وترأس الفقيد, الذي كان عضوا في لجنة تنظيم كأس الجزائر لسنة 2017, رابطة ولاية تمنراست لثلاث عهدات متتالية.

وتعد الوفاة الثانية في ظرف أقل من أسبوعين في كرة القدم الجزائرية, بعد رئيس الرابطة الجهوية لعنابة, أحمد ميبراك, إثر "مرض عضال".

آخر تعديل على الثلاثاء, 07 تموز/يوليو 2020 14:58
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وفاة رئيس رابطة تمنراست: "دريبات كان متفان في عمله رغم قلة الإمكانيات وبعد المسافة"
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 07 تموز/يوليو 2020 14:48     الفئـة : رياضــة     قراءة : 22 مرة   شارك

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