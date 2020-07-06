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اتحاد الجزائر يوقع على عقد لعامين مع المدرسة العليا للفندقة و الاطعام

  أدرج يـوم : الإثنين, 06 تموز/يوليو 2020 18:58     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرات
اتحاد الجزائر يوقع على عقد لعامين مع المدرسة العليا للفندقة و الاطعام

الجزائر - أبرمت إدارة فريق اتحاد الجزائر اليوم الاثنين عقد لعامين مع المدرسة العليا للفندقة والإطعام بعين البنيان بالجزائر العاصمة, للاستفادة من مختلف المنشآت التابعة لهذه المؤسسة, حسب ما أعلن عنه النادي المنتمي الى الرابطة الاولى.

وأوضح النادي العاصمي في بيان له "العقد يسمح للفريق باستعمال الملعب والمسبح وقاعة تقوية العضلات, الفندق القاعة متعددة الرياضات, المكاتب وقاعة الاسترجاع والتدليك".

ويأتي إبرام هذا العقد, المتزامن مع الذكرى الـ83 لتأسيس النادي, في إطار اعادة التنظيم التي أقرها مجمع "سيربور" المساهم الرئيسي الجديد, بعدما اشترى 95 بالمائة من اسهم الشركة الرياضية للنادي الذي كان ملكا لمؤسسة الاشغال العمومية ETRHB الذي يتواجد مسؤولها الأول علي حداد في السجن.

وسمحت هذه المدرسة, التي دشنت في 2014, لعدة اندية عاصمية على غرار الاتحاد و مولودية الجزائر بالتدرب بصفة دائمة فيها والاستفادة من مختلف المرافق هناك.

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اتحاد الجزائر يوقع على عقد لعامين مع المدرسة العليا للفندقة و الاطعام
  أدرج يـوم : الإثنين, 06 تموز/يوليو 2020 18:58     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرة   شارك

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