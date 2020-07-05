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سواكري تعرض تجربة الجزائر في تسيير تحضيرات الرياضيين في ظل جائحة كورونا

  أدرج يـوم : الأحد, 05 تموز/يوليو 2020 14:47     الفئـة : رياضــة     قراءة : 24 مرات
سواكري تعرض تجربة الجزائر في تسيير تحضيرات الرياضيين في ظل جائحة كورونا

الجزائر - عرضت كاتبة الدولة المكلفة برياضة النخبة, سليمة سواكري, يوم الأحد, تجربة الجزائر في تسيير تحضيرات الرياضيين في ظل تفشي جائحة كورونا, خلال مشاركتها في الدورة ال43 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب, ممثلة عن وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي.

وخلال هذا الاجتماع الذي جرى عبر تقنية التحاضر عن بعد و ترأسته الجمهورية الاسلامية الموريتانية, "تبادل الوزراء المجتمعون خبراتهم في التنظيم خلال مرحلة تفشي الوباء وكيفية التعامل معه", إضافة الى عرض برنامج تمكين الشباب العربي والبرنامج العربي للاستثمار في المنشآت والهيئات الرياضية وتناول تبعات وتداعيات جائحة كورونا على الشباب العربي, حسب بيان للهيئة الوزارية.

كما تمت "مناقشة تقارير وتوصيات اللجان الفنية المعاونة للمجلس المكلفة بقضايا الشباب والرياضة, لا سيما المتعلقة بخصوص ادارة الصندوق العربي للأنشطة الشبابية والرياضية", يضيف المصدر.

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وخلص الاجتماع الى جملة من التوصيات تتعلق بسبل تثمين مشاركة الشباب في التعامل مع الأزمة الصحية وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة.

آخر تعديل على الأحد, 05 تموز/يوليو 2020 15:21
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سواكري تعرض تجربة الجزائر في تسيير تحضيرات الرياضيين في ظل جائحة كورونا
  أدرج يـوم : الأحد, 05 تموز/يوليو 2020 14:47     الفئـة : رياضــة     قراءة : 24 مرة   شارك

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