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فنون قتالية/ فكوتريان فيتنامي: تأجيل بطولة العالم 2020 بالجزائر بسبب فيروس كورونا

  أدرج يـوم : السبت, 04 تموز/يوليو 2020 15:02     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرات

الجزائر - أُجلت بطولة العالم للفكوتريان الفيتنامي، التي كانت مقررة من 30 أكتوبر إلى 3 نوفمبر المقبل بالجزائر العاصمة، إلى تاريخ لاحق بسبب جائحة فيروس كورونا، حسب ما أعلنه الاتحاد الدولي للاختصاص.

وأوضح نفس المصدر في بيان أن "قرار التأجيل اتخذه رئيس الاتحاد العالمي للفكوتريان الفيتنامي، هونغ فنه جيانغ بعد التشاور مع نائبه توت كونغ نغيان، المكلف بتنظيم التظاهرات الدولية الكبرى، إضافة إلى رئيس الهيئة الفدرالية الجزائرية، ربيع آيت مجبر".

وأضاف المصدر: "بعد الحجر الصحي الذي فرضه وباء فيروس كورونا العالمي (كوفيد-19) وما نجم عنه من اضطراب في تحضيرات الرياضيين والذي سينعكس على مردودهم الفني خلال بطولة العالم-2020 التي كانت ستنظم أواخر شهر أكتوبر المقبل، قررت الهيئة العالمية تأجيل المنافسة إلى تاريخ لاحق".

ولحد الساعة، لم يتم الإعلان عن أي تاريخ لإعادة برمجة بطولة العالم، إلا أن الاتحاد الدولي لهذه الرياضة القتالية سيأخذ بعين الإعتبار نقطتين مهمتين وهما : تطور الوضعية الصحية عبر العالم و رزنامة مختلف المنافسات المقبلة.

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فنون قتالية/ فكوتريان فيتنامي: تأجيل بطولة العالم 2020 بالجزائر بسبب فيروس كورونا
  أدرج يـوم : السبت, 04 تموز/يوليو 2020 15:02     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرة   شارك

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