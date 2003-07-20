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الرابطة الأولى : عجز مالي متراكم يقدر بـ 1000 مليار سنتيم للأندية

  أدرج يـوم : الجمعة, 03 تموز/يوليو 2020 12:59     الفئـة : رياضــة     قراءة : 20 مرات
الرابطة الأولى : عجز مالي متراكم يقدر بـ 1000 مليار سنتيم للأندية

الجزائر - أعلنت المديرية الوطنية لمراقبة وتسيير الأندية المحترفة التابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) عن وجود عجز مالي يقدر ب 1000 مليار سنتيم لأندية الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في إطار المتابعة التي أجرتها تلك الهيئة منذ تنصيبها في شهر أكتوبر 2019.

وصرح رضا عبدوش الذي يترأس رأس المديرية, اليوم الجمعة, على أمواج إذاعة البهجة: ''لقد لاحظنا مع الأسف عجز مالي متراكم يقدر ب 1000 مليار سنتيم للأندية، ناهيك عن الديون. حتى الآن ، لم يقدم ناديان تقريرهما لموسم 2018".

وكانت الفاف قد أعلنت في شهر نوفمبر 2019 عن وجود عجز مالي يقدر 740 مليار بعد اعتمادها على التقرير الأولي للمديرية الوطنية لمراقبة وتسيير الأندية المحترفة.

بالإضافة إلى رضا عبدوش, فإن المديرية -التي تم تنصيبها في 03 أكتوبر 2019 - تضم أيضا كوادري بلقاسم (خبير مالي، إطار سابق بوزارة المالية) ، حمايدي عبد الحكيم (إطار مالي سابق)، غرزة رفيق (محاسب خبير ومحافظ حسابات)، بوصافر مراد (قانوني وأمين عام بالرابطة المحترفة بكرة القدم).

وكانت المديرية قد باشرت مهامها بعمل أولي مع 16 نادي من الرابطة المحترفة الأولى من أجل مراقبة المخططات الثلاثية لتلك الأندية: الإدارية، المحاسبة واحترام الإجراءات.

ووقع نادي بارادو و اتحاد بلعباس, المنتميان الى الرابطة الأولى لكرة القدم, الخميس بالجزائر, على الاتفاقية الثلاثية التي تربط الشركات الرياضية ذات أسهم بمكاتب الخبرة و مديرية مراقبة التسيير و المالية التابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف), من أجل تطوير التسيير و الحصول على شهادة ايزو 9001.

ويلتحق الناديان المذكوران بكل من فرق مولودية الجزائر و شباب بلوزداد و جمعية عين مليلة و نجم مقرة التي كانت السباقة للتوقيع على الاتفاقيات الثلاثية المذكورة في إطار تطبيق الاجراءات التي اتخذتها الفاف من أجل مرافقة الأندية المحترفة. وتعتبر شهادة إيزو 9001 معيارا للتسيير المثالي وهي معترف بها دوليا.

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الرابطة الأولى : عجز مالي متراكم يقدر بـ 1000 مليار سنتيم للأندية
  أدرج يـوم : الجمعة, 03 تموز/يوليو 2020 12:59     الفئـة : رياضــة     قراءة : 20 مرة   شارك

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