Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ملعب 40.000 مقعد لوهران: الانطلاق قريبا في إنجاز مضمار ألعاب القوى

  أدرج يـوم : الأربعاء, 01 تموز/يوليو 2020 19:06     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرات
ملعب 40.000 مقعد لوهران: الانطلاق قريبا في إنجاز مضمار ألعاب القوى

وهران - يرتقب الشروع قريبا في إنجاز مضمار ألعاب القوى بالملعب الرئيسي للمركب الرياضي الجديد لوهران بقدرة 40 ألف مقعد وكذا الملعب الملحق، حسبما علم يوم الأربعاء من مصالح الولاية خلال زيارة تفقدية قام بها الوالي عبد القادر جلاوي للمركب الرياضي الذي هو في طور الإنجاز.

وأوضح نفس المصدر أنه ينتظر حلول خبير أجنبي تابع للفيدرالية الدولية لألعاب القوى، "قصد التصديق على كل الدراسات تمهيدا للشروع في الإنجاز وفقا للمعايير الدولية المعمول بها في هذا الخصوص".

وكان المركب الرياضي، الجاري إنجازه ببلدية بئر الجير (شرق وهران)، محل زيارة تفقدية اليوم من طرف الوالي عبد القادر جلاوي، حيث وقف على وضعية أرضية الملعب بعد الانتهاء من عملية وضع العشب الطبيعي وجاهزيته، كما وقف أيضا على عدد من الورشات "أين أكد على ضرورة الانتهاء من الحصص المتبقية".

كما أعطى السيد جلاوي أيضا تعليمات لصاحب المشروع (مديرية التجهيزات العامة) ومكتب الدراسات من أجل إنهاء الدراسة المتعلقة بإعادة النظر في تدعيم الإنارة بالملعب وفقا للمعايير المعمول بها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وذلك بالرفع من طاقتها ومن ثم تقديمها للشركة الصينية قصد الشروع في الأشغال في أقرب وقت ممكن، يضيف نفس المصدر.

ويحتوي المركب الرياضي، فضلا عن ملعب كرة القدم الرئيسي والملعب الملحق، قاعة متعددة الرياضات بسعة 6.000 مقعد ومركز مائي بثلاثة مسابح، منها مسبحان أولمبيان وثالث نصف أولمبي.

واستغل الوالي الفرصة لمعاينة أشغال تهيئة الطريق المؤدي إلى المركب الأولمبي الذي يعرف أعمال تهيئة وعصرنة رفقة عدد من الطرق والمحاور الطرقية المحيطة بهذا المرفق الرياضي الهام.

وسيكون المركب الرياضي الجديد الذي من المقرر استلامه في نهاية السنة الجارية 2020، مسرحا لأهم المنافسات الرياضية ضمن الطبعة ال19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط المقررة بوهران من 25 يونيو إلى 5 يوليو 2022.

آخر تعديل على الأربعاء, 01 تموز/يوليو 2020 19:13
كلـمات مفتـاحيــة :
ملعب 40.000 مقعد لوهران: الانطلاق قريبا في إنجاز مضمار ألعاب القوى
  أدرج يـوم : الأربعاء, 01 تموز/يوليو 2020 19:06     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.07.01

رئيس الجمهورية يقرر تخصيص حصة سكنية إضافية ب450 وحدة لولاية تندوف

20.07.01

كوفيد-19 : استعمال السكانير لمتابعة المرضى بعد خضوعهم للتحليل العيادي فقط

20.07.01

تمديد 164 منحة خاصة بالأساتذة وطلبة الدكتوراه بشكل استثنائي

20.07.01

اتفاقية جزائرية إسبانية لإنشاء مقروئية اسبانية بجامعة بجاية

20.07.01

تعليمات صارمة لتأمين التزويد بالماء الشروب طيلة الصيف والأزمة الصحية

20.07.01

القضاء على 12 إرهابيا وتوقيف 5 آخرين خلال السداسي الأول لسنة 2020

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.06.29

كوفيد-19: تمديد اجراءات الحجر المنزلي الى غاية 13 يوليو القادم

20.06.29

كوفيد-19: تمديد اجراءات الحجر المنزلي الى غاية 13 يوليو

20.06.30

غابات تيبازة: ظهور جديد للضبع المخطط بعد فقدانه منذ سنوات الثمانينات

20.06.29

"لجدار"، اصدار جديد مخصص للتراث

20.06.30

جراد: الردع والصرامة في تطبيق القوانين ضد من يشجع على عدم احترام تدابير الوقاية من فيروس…

20.06.29

''الملحمة الحمراء للمولودية'': كتاب يتبع خطوات النادي ذو 23 شهيدا