ملعب 40.000 مقعد لوهران: الانطلاق قريبا في إنجاز مضمار ألعاب القوى

وهران - يرتقب الشروع قريبا في إنجاز مضمار ألعاب القوى بالملعب الرئيسي للمركب الرياضي الجديد لوهران بقدرة 40 ألف مقعد وكذا الملعب الملحق، حسبما علم يوم الأربعاء من مصالح الولاية خلال زيارة تفقدية قام بها الوالي عبد القادر جلاوي للمركب الرياضي الذي هو في طور الإنجاز.

وأوضح نفس المصدر أنه ينتظر حلول خبير أجنبي تابع للفيدرالية الدولية لألعاب القوى، "قصد التصديق على كل الدراسات تمهيدا للشروع في الإنجاز وفقا للمعايير الدولية المعمول بها في هذا الخصوص".

وكان المركب الرياضي، الجاري إنجازه ببلدية بئر الجير (شرق وهران)، محل زيارة تفقدية اليوم من طرف الوالي عبد القادر جلاوي، حيث وقف على وضعية أرضية الملعب بعد الانتهاء من عملية وضع العشب الطبيعي وجاهزيته، كما وقف أيضا على عدد من الورشات "أين أكد على ضرورة الانتهاء من الحصص المتبقية".

كما أعطى السيد جلاوي أيضا تعليمات لصاحب المشروع (مديرية التجهيزات العامة) ومكتب الدراسات من أجل إنهاء الدراسة المتعلقة بإعادة النظر في تدعيم الإنارة بالملعب وفقا للمعايير المعمول بها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وذلك بالرفع من طاقتها ومن ثم تقديمها للشركة الصينية قصد الشروع في الأشغال في أقرب وقت ممكن، يضيف نفس المصدر.

ويحتوي المركب الرياضي، فضلا عن ملعب كرة القدم الرئيسي والملعب الملحق، قاعة متعددة الرياضات بسعة 6.000 مقعد ومركز مائي بثلاثة مسابح، منها مسبحان أولمبيان وثالث نصف أولمبي.

واستغل الوالي الفرصة لمعاينة أشغال تهيئة الطريق المؤدي إلى المركب الأولمبي الذي يعرف أعمال تهيئة وعصرنة رفقة عدد من الطرق والمحاور الطرقية المحيطة بهذا المرفق الرياضي الهام.

وسيكون المركب الرياضي الجديد الذي من المقرر استلامه في نهاية السنة الجارية 2020، مسرحا لأهم المنافسات الرياضية ضمن الطبعة ال19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط المقررة بوهران من 25 يونيو إلى 5 يوليو 2022.