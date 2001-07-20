كرة القدم: فرع "فاف-رادار" يقوم بعملية اكتشاف 140 لاعب من ذوي الجنسية المزدوجة

الجزائر - قام فرع "فاف-رادار" التابع للمديرية الفنية الوطنية، خلال الفترة الممتدة من شهر مارس الى يونيو، بإنجاز عملية اكتشاف و تحسيس مست 140 لاعب من ذوي الجنسية المزدوجة (و حتى 3 جنسيات للبعض منهم)، ينشطون ضمن الأصناف الشبانية، حسب ما أوردته يوم الاربعاء الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) على موقعها الرسمي.

و كتبت الهيئة الكروية تقول : "بالإضافة إلى العمل الذي نتج عنه اختيار 10 لاعبين من الفئة العمرية (دون 16 عاما) في بداية شهر مارس، قام فرع "فاف-رادار" بتحقيق عملية اكتشاف و تحسيس مست 140 لاعب من ذوي الجنسية المزدوجة و حتى أصحاب 3 جنسيات للأصناف الشبانية دون 16 و دون 23 سنة خلال الفترة الممتدة من مارس إلى يونيو".

و يضيف نفس المصدر ما يلي : "ينشط أغلبية اللاعبين المعنيين هذا الموسم ضمن أندية الرابطة الأولى (17 ناديا) و الثانية (13 ناديا) بفرنسا. و على غرار أعضاء فرع "فاف-رادار"، يجب الاعتراف بأن اللاعبين الشبان (و كذا عائلاتهم) عبروا عن فخرهم و اعتزازهم بهذه العملية و كلهم أمل في الظفر بمكانة ضمن المنتخبات الوطنية الشبانية".

وتم الكشف عن هذه الأرقام خلال اجتماع المدير الفني الوطني، عامر شفيق، عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد، بحضور رئيس الفاف خير الدين زطشي، حيث كان محور الاجتماع، ضبط حصيلة مرحلية حول تنظيم النشاطات التي قام بها هذا الفرع.

و توضح الهيئة الكروية في هذا السياق ما يلي: "يغطي اللاعبون المعنيون كل مراكز اللعب (حراس، مدافعون، لاعبو الوسط و مهاجمون) ويملكون خصائص متغايرة و شخصيات مختلفة. وتربط اللاعبون المتواجدون داخل مركز تكوين، اتفاقيات أو عقود حسب أعمارهم و وضعيتهم الرياضية. هناك من أمضى عقودا احترافية و آخرون سيوقعون على عقدهم في الأيام القادمة".