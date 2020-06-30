تنس: الجزائري حمزة خلاصي يحوز على شهادة ماستر "التسيير الرياضي" من جامعة أولمبيك سوتشي

موسكو - حاز الشاب حمزة خلاصي, مدير التنظيم الرياضي والمنافسات بالاتحادية الجزائرية للتنس امس الاثنين على شهادة ماستر في التسير الرياضي, وهو ما أسعد كثيرا الهيئة الفديرالية .

والتحق خلاصي بجامعة اولمبيك سوتشي (روسيا) في سبتمبر 2019 , حيث وبعد تسعة اشهر من التكوين, قدم اطروحة تحت عنوان " أزمة توقف النشاط الرياضي" و "الممارسة النسوية للرياضة في شمال افريقيا" امام لجنة تحكيم تضم اساتذة كبار في مجال التسيير الرياضي, على غرار , فازيل جيرجينوف جامس سكينر و لاف بيلوسوف.

وتلقى خلاصي اقتراح للعمل مع الدكتورين , نورمن اورلي وغزهاو ابيزا , قصد نشر بحثيه في مجلة "جريدة التسيير الرياضي" التي تعد مؤلفا علميا في هذا المجال.

وهذا الاجتهاد العلمي "هو الاول من نوعه في التاريخ ولم يسبق لاي جزائري نشر مثل هذه البحوث الاكاديمية في هذه المجلة العلمية", حسبما اكدته الاتحادية الجزائرية للتنس في بيان لها.

ويتواجد خلاصي في روسيا في انتظار استئناف الرحلات الجوية للدخول الى ارض الوطن .