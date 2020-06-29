Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة اليد: "لم يتم إلغاء كأس الجزائر بعد"

  أدرج يـوم : الإثنين, 29 حزيران/يونيو 2020 18:02     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرات
رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة اليد: &quot;لم يتم إلغاء كأس الجزائر بعد&quot;

الجزائر - كشف رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة اليد, حبيب لعبان, اليوم الاثنين, ان منافسة كأس الجزائر 2019-2020 "لا زالت في رزنامة الموسم الحالي ولم يتم إلغاؤها لحد الساعة", بعد ايام عن اقتراح توقيفها بسبب جائحة فيروس  كورونا (كوفيد-19).

و أكد المسؤول الاول للهيئة الفدرالية في تصريح ل"واج" قائلا: "لغاية الآن كأس الجزائر ستتواصل, لكن هذا يرجع الى الوقت المتبقي لنا لإكمال الموسم, بمجرد رفع الحجر الصحي وفتح القاعات الرياضية."

و اقترح لعبان خلال اجتماع عقده في 6 يونيو مع رؤساء الاندية بواسطة تقنية التحاضر المرئي عن بعد, الغاء كأس الجزائر بسبب الاكتظاظ في الرزنامة, قائلا : "اذا أوقفنا في الوقت الحالي البطولة, فستكون هناك تحضيرات لمدة شهرين تحسبا للموسم المقبل, متبوعة بأسبوع أو أسبوعين للاستئناف الاداري. ينبغي ان نعلم ايضا ان تحضيرات الفريق الوطني ستبدأ شهر اغسطس المقبل ولهذا أعتبر انه بالإمكان التضحية بكأس الجزائر."

و استبعد رئيس الهيئة الفدرالية ايضا, فكرة موسم أبيض, مشيرا الى ان الاتحادية تعمل على تقليص "الى اقصى حد" عدد مباريات البطولة, حتى يتسنى لها انهاء الموسم الرياضي, المعلق منذ منتصف شهر مارس  الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا.

و أوضح انه "اذا ما اتبعنا الرزنامة الحالية, فسنواجه مشكلا في توقيت إنهاء البطولة ومن هذا المنظور قررنا برمجة فقط اللقاءات المهمة المتعلقة خاصة بالأندية الموجودة في مقدمة الترتيب, بهدف تعيين الفرق البطلة."

وتحسبا لاحتمال استئناف المنافسة, سلمت الاتحادية الجزائرية لكرة اليد السبت, مصالح وزارة الشباب والرياضة مقترحها المتعلق بالبروتوكول الصحي الذي اعدته الأطقم الطبية للهيئة الفدرالية.

ويتعلق الامر "ببروتوكول صحي أعدته الاتحادية الدولية للعبة, يقضي مثلا بإجراء تحاليل مخبرية وتعقيم القاعات باستمرار و إجبار اللاعبين على الحضور يوم المباراة مرتدين اللباس الرسمي لتجنب الاحتكاك داخل قاعات تغيير الملابس", كما قال لعبان في ختام حديثه.

وتصطدم أمنية الاتحادية الجزائرية للكرة الصغيرة باستئناف المنافسة بموقف اخصائيي الصحة, منهم الدكتور محمد بقاط بركاني, عضو لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا, الذي اكد ان "الوضع الوبائي الحالي لا يسمح بعد بتجمعات اللاعبين".

و أضاف : "لم يحن الوقت بعد للتفكير في استئناف كامل للأنشطة الرياضية لأن ذلك سيشكل خطرا على الجميع. لذا, ومن حيث الجانب الصحي, فإن استئناف المنافسة غير ممكن".

كلـمات مفتـاحيــة :
رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة اليد: "لم يتم إلغاء كأس الجزائر بعد"
  أدرج يـوم : الإثنين, 29 حزيران/يونيو 2020 18:02     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.06.29

''الملحمة الحمراء للمولودية'': كتاب يتبع خطوات النادي ذو 23 شهيدا

20.06.29

رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة اليد: "لم يتم إلغاء كأس الجزائر بعد"

20.06.29

كورونا: 298 إصابة جديدة، 303 حالة شفاء و 8 وفيات في الجزائر خلال ال 24 ساعة الأخيرة

20.06.29

وفاة عون حماية مدنية في عملية إخماد حريق بالقرب من المنطقة الصناعية بلارة بجيجل

20.06.29

الأمن الوطني: أزيد 187 ألف مكالمة هاتفية منها الاخلال بتدابير الحجر الصحي

20.06.29

جائحة كورونا: "الدولة لن تدخر أي جهد لتوفير اللقاح في حالة إيجاده"

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.06.24

الصحراء الغربية: الهلال الأحمر الصحراوي يناشد الدول المانحة الاسراع في الاستجابة للاجئين

20.06.22

الخطوط الجوية الجزائرية: الانطلاق في عملية تجديد صلاحية 600 ألف تذكرة سفر

20.06.24

سمير شعابنة يتسلم مهامه الجديدة كوزير منتدب لدى الوزير الأول مكلف بالجالية الوطنية بالخارج

20.06.23

الرئيس تبون يجري تعديلا في الحكومة

20.06.22

الشلف: تجربة نموذجية لزراعة شجرة الأرقان بالكريمية

20.06.25

برنامج عدل: إطلاق عملية جديدة لاختيار المواقع لفائدة 40 ألف مكتتب في الأيام القادمة