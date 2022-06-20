كرة القدم/الرابطة الأولى- مولودية الجزائر: المصادقة على التقرير المالي لسنة 2019

الجزائر - عرفت الجمعية العامة للمساهمين لمولودية الجزائر, المصادقة على التقرير المالي لسنة 2019, حسب ما علم من إدارة النادي الناشط في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وصرح الناطق الرسمي للنادي العاصمي, الطاهر بلخيري ل''واج'': ''تمت المصادقة على التقرير المالي من قبل المساهمين بحضور محافظ الحسابات الذي دون بعض التحفظات والتي سيتم التعامل معها من قبل مجلس الإدارة قبل شهر ديسمبر كأقصى تقدير''.

وجرت هذه الجمعية, التي دامت خمس ساعات ونصف, مساء أمس الأحد بحضور أعضاء مجلس الادارة, المساهمين وممثل الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك, صاحبة أغلبية الأسهم.

وأضاف نفس المصدر: ''التحفظات التي دونها محافظ الحسابات هي ذات طابع تقني وسنقوم بتسويتها في أقرب الآجال''.

يذكر أنه خلال الجمعية العامة التي جرت وقائعها يوم الأحد 14 يونيو, رفض محافظ الحسابات تمرير التقرير المالي للشركة الرياضية ذات أسهم للنادي لسنة 2019 بسبب وجود عدة نقائص.

وتم استهلاك كاملا الميزانية المخصصة لمولودية الجزائر من قبل سوناطراك, والتي تقدر بنحو 100 مليار سنتيم, حتى قبل نهاية موسم 2019-2020 الذي عرف تعاقب ثلاثة مدراء عامين خلال سنة 2019 ويتعلق الأمر بكمال قاسي سعيد, عمر غريب وفؤاد صخري.