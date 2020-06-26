الرابطة الأولى: شباب قسنطينة يستقبل بملعب بن عبد المالك رمضان الموسم المقبل

وصرح رجراج للإذاعة الوطنية: ''القرار تم اتخاذه, سنستقبل المنافسين في الموسم القادم بملعب بن عبد المالك رمضان الذي يتسع ل 11.000 متفرج. فقط ، يجب على السلطات المحلية إيجاد حل يتعلق بالإضاءة والحاجة إلى تزويد هذا االملعب بمنصة صحفية''.
وتم إغلاق ملعب شهيد حملاوي في 11 من شهر مارس بسبب تدهور حالة العشب، الأمر الذي دفع نادي ''سيرتا'' للانتقال إلى ملعب بن عبد الملك رمضان. وسيخضع ملعب الشهيد حملاوي لمشروع إعادة تأهيل على ثلاث عمليات وذلك تحسبا لبطولة الأمم الإفريقية للمحليين 2022.
وردا على سؤال حول التعيين الرسمي للمدرب عبد القادر عمراني الخميس، والذي يعود للديار من جديد، أشاد المدير العام بالفني الذي قاد نادي شباب قسنطينة للتتويج بالبطولة المحلية للمرة الثانية في تاريخه عام 2018.
وأضاف نفس المصدر قائلا: "بعد عدة أسابيع من المفاوضات، تمكنا في نهاية المطاف من وضع اللمسات الأخيرة مع عمراني يوم الخميس بتوقيع عقد لموسمين. إنه مدرب غني عن التعريف وحتما سيسمح للنادي بالتجديد ولعب الأدوار الأولى ".
وفيما يتعلق بالاستئناف المحتمل للمنافسة، الموقفة منذ 16 مارس بسبب تفشي وباء فيروس كورونا، أكد رجراج رغبته في عودة البطولة.
واختتم قائلا: ''نحن مع فكرة استئناف المنافسة خاصة وأن هدفنا هو إنهاء الموسم في مراكز متقدمة. لدينا كل الوسائل اللازمة لتطبيق البروتوكول الصحي.
هناك العديد من الأندية التي لا تستطيع ذلك ونحن نفهم موقفهم. حان الوقت للسلطات العامة أن تقرر مستقبل المنافسة ".