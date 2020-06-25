كرة القدم/الرابطة الأولى: المدرب عبد القادر عمراني يوقع لموسمين مع شباب قسنطينة

الجزائر- وقع المدرب عبد القادر عمراني على عقد مدته موسمين مع فريق شباب قسنطينة, يوم الخميس, حسبما اعلنه النادي المنتمي إلى الرابطة الاولى المحترفة لكرة القدم.

وتم تقديم المدرب عمراني, الذي وقع العقد مع شركة الآبار, لوسائل الإعلام خلال ندوة صحفية نشطها رفقة المدير العام ل"السياسي" رشيد رجراج والمدير الرياضي نصر الدين مجوج.

وسبق لعمراني (64 سنة) تدريب شباب قسنطينة حيث توج معه بلقب البطولة لموسم 2017-2018.

لينتقل بعدها في نهاية 2018 الى العاصمة للإشراف على العارضة الفنية لفريق شباب بلوزداد الذي قضى معه سنة كاملة توج معه بكاس الجزائر.

وشد الرحال في ديسمبر 2019 الى المغرب لتدريب الدفاع الحسني الجديدي, إلا أن إدارة النادي قررت فسخ عقده بالتراضي في مايو الماضي, "بسبب الآثار الناجمة عن جائحة كورونا".

و يحتل فريق شباب قسنطينة المرتبة الخامسة برصيد 34 نقطة قبل توقف بطولة الرابطة الاولى في مارس الماضي بسبب وباء كورونا.