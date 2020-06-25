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مراجعة القوانين والتنظيمات: اللجان الفرعية تواصل عملها (فاف)

  أدرج يـوم : الخميس, 25 حزيران/يونيو 2020 18:11     الفئـة : رياضــة     قراءة : 13 مرات

الجزائر - تواصل اللجان الفرعية التابعة للجنة المختصة في مراجعة قوانين الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) عملها من خلال عقد اجتماع بمقر الفيدرالية برئاسة الأستاذ كمال مصباح, حسب ما كشفت عنه "الفاف" على موقعها الرسمي.

وعرف الاجتماع, الذي جرى يوم الثلاثاء, حضور محمد غوتي (رئيس اللجنة الفيدرالية للتحكيم), رشيد وكيل (رئيس رابطة ولاية الجزائر), العربي أومعمر (رئيس لجنة القانون الأساسي للاعبين) ويوسف بن مجبر (رئيس رابطة ما بين الجهات), حسب بيان "الفاف" الذي اصدرته سهرة الاربعاء.

يذكر أن رئيس "الفاف", خير الدين زطشي, نصب في يناير الفارط لجنة مختصة متكونة من أربع لجان فرعية مكلفة بمراجعة القوانين, تعديل قانون الانضباط, تسيير بطولات الشبان و تنظيم كرة القدم المحترفة والهاوية.

وتم البدء في هذا المشروع عقب زيارة ممثلي الاتحادية الدولية لكرة القدم (فيفا) في ديسمبر الفارط, حيث سيقدم العمل لأعضاء الجمعية العامة خلال تجمعات جهوية ستنظم عقب انتهاء أزمة وباء كورونا.

غير أن وزارة الشباب والرياضة أفادت يوم 8 يونيو, في برقية إلى الاتحاديات الرياضية, أنه "يمنع تماما ادراج اي تغيير على القوانين الداخلية قبل عقد الجمعيات العامة الانتخابية".

كما منعت الوزارة الاتحاديات من "تغيير نظام المنافسة وقانون العقوبات" و حتى أيضا تغيير "المناصب بين الإطارات الفنية" التي تنشط فيها.

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مراجعة القوانين والتنظيمات: اللجان الفرعية تواصل عملها (فاف)
  أدرج يـوم : الخميس, 25 حزيران/يونيو 2020 18:11     الفئـة : رياضــة     قراءة : 13 مرة   شارك

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