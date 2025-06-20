رياضة: 213 مشروعا رياضيا وشبانيا بولاية تبسة غير مستغل لغياب المُسيرين

الجزائر- أكد وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي, يوم الخميس ان ولاية تبسة استفادت من 213 مشروعا شبانيا ورياضيا "غير مستغل بسبب غياب المُسيرين لها ".

وأوضح الوزير ,خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني مخصصة لطرح الاسئلة الشفوية, في رده على سؤال للنائب الصديق بخوش من تبسة, حول انعدام المرافق الرياضية بهذه الولاية : "هذه الجماعة المحلية استفادت من 213 مشروعا ومنها ما هو مجهز, لكنها غير مستغلة لغياب المُسيرين والمُستخدمين الذين يسهرون على شأنها . في الجزائر المشكل ليس في نقص المنشآت الرياضية بل في تسييرها."

واضاف : " للأسف هناك منشآت رياضية جاهزة للتسليم, لكنها مُغلقة في وجه الشباب . حاليا استفاد قطاعنا من 2000 منصب شغل ( الادماج المهني) وسوف نعمل لإعادة فتح هذه المنشآت واخرى قابلة للتسليم . نحن نسعى حاليا لتدارك هذه الوضعية وايجاد الحلول لها من خلال توفير العدد اللازم من المستخدمين".

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وتابع الوزير خالدي ان للمناطق الحدودية ومناطق الظل نصيبا من التنمية في قطاع الشباب والرياضة , مؤكدا ان "هناك مجهودات لدعم تلك الجهات وجعلها اكثر جاذبية , إذ يتم دراسة سبل رفع التجميد على بعض المشاريع وانجاز عدة منشآت , ضمن برنامج الشريط الحدودي والهضاب العليا , في انتظار الموافقة عليها من طرف وزارة المالية ( ميزانية 2021).

وفي انشغال اخر آثارهُ , النائب محمد نيني , يتعلق بتجميد انجاز 14 مشروعا رياضيا في ولاية سكيكدة منها , ملعبي تملوس وعين قشرة ومن يتحمل مسؤولية توقُّفهما: " قال ممثل الحكومة, - فيما يخص الملعبين المذكورين- إن اسباب تعطل اشغالهما يعود الى بعض العراقيل المُتعلقة بالعقار وتحويل الموقع وبعدها فسخ عقد المقاول بحجة مراجعة الاسعار " .

اما اسباب تجميد 14 مشروعا اخر, فأرجعها الوزير الى " الاجراءات الرامية الى الحفاظ على التوازنات المالية للبلاد استنادا الى معيار الاولوية والحاجة المُلحة بمنح الافضلية للمشاريع التي انطلقت وبلغت نسبة الاشغال بها تقدما معتبرا" , مشيرا الى ان هذا التجميد , "سيُرفع بمجرد تحسن الاوضاع الاقتصادية " .

كما تعهد ب"إحصاء كل المشاريع التي تقدمت بها الاشغال وطرحها على المصالح المختصة بوزارة المالية ".