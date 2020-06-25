الرابطة المحترفة الأولى"شباب بلوزداد, جمعية عين مليلة و نجم مقرة توقع على الاتفاقية الثلاثية (الفاف)

و اضاف نفس المصدر أن الجمعية الرياضية لشباب بلوزداد انضمت لمكتب الخبرة (و.م) فيما تعاقدت جمعية عين مليلة مع مكتب الخبرة "ب.ر.س.2 ", مشيرا بان"الاتفاقية الثلاثية التي تربط الجمعية ذات أسهم لنجم مقرة مع مكتب الخبرة "خدمات الشمال" قد تمت يوم 16 يونيو و صادقت عليها مديرية التسيير اليوم".
وكانت مولودية الجزائر أول ناد للنخبة الذي وقع على الاتفاقية الثلاثية التي تربط جمعية ذات أسهم للعميد بمكتب الخبرة "إيانور" و مديرية مراقبة التسيير و المالية.
و يدخل إمضاء الاتفاقيات الثلاثية المذكورة في إطار تطبيق الاجراءات التي اتخذتها الفاف, من أجل مرافقة الأندية المحترفة.
ويبقى اجراء "إيزو 9001" المعيار المثالي للتسيير كونه يضم أكثر من مليون شهادة عبر العالم و المعترف به دوليا. هذه الأداة الأكثر استعمالا, تهدف إلى مرافقة المؤسسات في التسيير لتحقيق مردود عال في التسيير الداخلي, والتحكم في النشاطات و الكشف عن اشارات السوق و التقليل من النفقات و الاستفادة في التنافس.