الرابطة المحترفة الأولى"شباب بلوزداد, جمعية عين مليلة و نجم مقرة توقع على الاتفاقية الثلاثية (الفاف)

الجزائر - وقع ثلاثي الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم, شباب بلوزداد جمعية عين مليلة و نجم مقرة يوم الخميس بمقر الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) بدالي براهيم, على الاتفاقية الثلاثية التي تربط الجمعيات الرياضية ذات أسهم بمكاتب الخبرة و مديرية مراقبة التسيير و المالية التابعة للفاف, من أجل تعديل التسيير و الحصول على شهادة ايزو 9001, حسب ما أعلنت عنه الهيئة الكروية على موقعها الرسمي.

و اضاف نفس المصدر أن الجمعية الرياضية لشباب بلوزداد انضمت لمكتب الخبرة (و.م) فيما تعاقدت جمعية عين مليلة مع مكتب الخبرة "ب.ر.س.2 ", مشيرا بان"الاتفاقية الثلاثية التي تربط الجمعية ذات أسهم لنجم مقرة مع مكتب الخبرة "خدمات الشمال" قد تمت يوم 16 يونيو و صادقت عليها مديرية التسيير اليوم".

وكانت مولودية الجزائر أول ناد للنخبة الذي وقع على الاتفاقية الثلاثية التي تربط جمعية ذات أسهم للعميد بمكتب الخبرة "إيانور" و مديرية مراقبة التسيير و المالية.

و يدخل إمضاء الاتفاقيات الثلاثية المذكورة في إطار تطبيق الاجراءات التي اتخذتها الفاف, من أجل مرافقة الأندية المحترفة.

ويبقى اجراء "إيزو 9001" المعيار المثالي للتسيير كونه يضم أكثر من مليون شهادة عبر العالم و المعترف به دوليا. هذه الأداة الأكثر استعمالا, تهدف إلى مرافقة المؤسسات في التسيير لتحقيق مردود عال في التسيير الداخلي, والتحكم في النشاطات و الكشف عن اشارات السوق و التقليل من النفقات و الاستفادة في التنافس.