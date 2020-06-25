مدوار: "قرار إستئناف المنافسة من عدمه يرجع حصريا للسلطات الصحية"

و لدى تنشيطه ندوة صحفية في أعقاب لقاء مغلق تم عقده بأحد فنادق مدينة قسنطينة بين مسؤولي الرابطة المحترفة لكرة القدم و مسيري نوادي شرق البلاد للرابطة الأولى و الثانية أوضح السيد مدوار بأن قرار استئناف البطولات التي تسيرها الرابطة المحترفة لكرة القدم من عدمه يعود حصريا للسلطات الصحية بالبلاد.
وأضاف "أتفهم جيدا بأن الفاعلين في عالم كرة القدم المحترفة يعيشون حالة ضغط منذ تعليق البطولات و أنهم يرغبون بطبيعة الحال أن يتم تحديد تاريخ للاستئناف المحتمل.
و قال "تمر البلاد حاليا بأزمة صحية استثنائية و يتعين وضع مسألة صحة المواطن فوق كل اعتبار."
ثم أضاف "مادامت تدابير الحجر الصحي سارية المفعول و مادام أن السلطات الصحية لم تعط الخط الأخضر لاستئناف النشاطات الرياضية لا يمكن للاتحادية و لا الرابطة الحديث عن الخطوات المقبلة التي سيتم إتباعها."
كما أفاد المسؤول الأول عن الرابطة المحترفة لكرة القدم بأن هذا الاجتماع المنظم بقسنطينة بعد أيام قليلة فقط من عقد اجتماع أول مماثل بوهران مع مسيري نوادي غرب البلاد يهدف إلى "الاستماع إلى انشغالات الفاعلين في كرة القدم سواء المالية أو التنظيمية أمام أي احتمال لاستئناف البطولة."
كما يهدف هذا اللقاء إلى تقديم مقترحات للاتحادية الجزائرية لكرة القدم من أجل تنظيم إذا لزم الأمر ما تبقى من بطولة 2019-2020 و لكن أيضا موسم 2020-2021 حسب ما أضافه ذات المتحدث.
تجدر الإشارة إلى أنه على غرار الاجتماع الأول لرئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار مع رؤساء نوادي غرب البلاد عبر أغلب ممثلي نوادي شرق البلاد عن عدم موافقتهم على استئناف النشاطات الرياضية لهذا الموسم مبررين ذلك ب"عدم إمكانية تطبيق البروتوكول الصحي المطلوب من طرف السلطات العليا للبلاد و الذي سيكون جد مكلف بالنسبة لهذه النوادي."
كما أكد مسؤولو الرابطة المحترفة لكرة القدم بأنه ينتظر تنظيم لقاء ثالث بالجزائر العاصمة مع نوادي وسط البلاد خلال الأيام القليلة المقبلة.
و قبل تعليق بطولة الرابطة الأولى عند الجولة ال22 كان فريق شباب بلوزداد يحتل صدارة الترتيب ب40 نقطة مع لقاء متأخر متبوعا بكل من وفاق سطيف و مولودية الجزائر برصيد 37 نقطة لكل واحد منهما لكن بلقاء متأخر بالنسبة ل" العميد."