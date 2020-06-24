كرة القدم/الرابطة الأولى المحترفة-إتحاد الجزائر: الإدارة تتهم عليق بمحاولة ''زعزعة استقرار النادي''

وكتب النادي العاصمي في بيان نشره على موقعه علي صفحة الفايسبوك: ''قام سعيد عليق رئيس النادي الهاوي عن طريق المحضر القضائي بمحاولة حجز الرصيد البنكي لإتحاد العاصمة بطريقة غير قانونية ولا أساس لها ، سعيا منه في التشويش على النادي، علما أن القرار الصادر بتاريخ 16 يونيو 2020 فصل في القضية وأقر بوقف إجراءات التنفيذ إلى غاية الفصل النهائي فيه خلال الجلسة التي ستكون بتاريخ 8 جويلية القادم أمام مجلس قضاء الجزائر''.
وأضاف نفس المصدر: ''إدارة اتحاد العاصمة تتأسف عن مثل هذه الأمور بالرغم من أنها خارجة عن نطاقها التي تهدف إلى زعزعة إستقرار الفريق.''.
وكان النادي الهاوي للاتحاد قد طالب من مجمع سير سبور المالك لأغلبية الأسهم منذ 2 مارس 2020, مبلغ 12 مليار سنتيم والتي تمثل الديون التي لم يسددها مالك النادي السابق علي حداد (المسجون حاليا) عقب فصل المحكمة العليا لصالح النادي الهاوي في 20 فبراير. واستأنف الرئيس التنفيذي لشركة سير سبور عشور جلول القرار بصفته رئيس مجلس الإدارة.
--عليق: "حكم المحكمة العليا نهائي--
وفي رده على سؤال لوكالة الأنباء الجزائرية حول هذه القضية، اوضح سعيد عليق أن النادي الهاوي فاز بالقضية بعد صدور الحكم في 20 فبراير من قبل المحكمة العليا وهو " حكم نهائي وملزم التنفيذ ".
وأعرب عليق عن أسفه حيث قال: ''تقوم حاليا إدارة الاتحاد بتغليط الأنصار. أولا, لم أرغب أبداً في حظر الحساب البنكي ، أنا لست سلطة قضائية للقيام بذلك، هذا خطأ. خلال اجتماع مساهمي النادي المنعقد في 30 أبريل 2020 ، أوضحت لـ عاشور جلول حرفياً أنه يجب أن يخضع لقرار العدالة، وطلبت منه تسوية هذه القضية و التوقيع على الاتفاقية ، لكنه لم يقم بذلك. من المؤسف الوصول إلى هنا''.
ومن جهة أخرى, أعلن النادي العاصمي أنه توصل إلى "اتفاق رسمي'' مع اللاعبين لخفض الأجور بنسبة 25? إلى غاية استئناف المنافسة التي تم توقيفها منذ 16 مارس بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.
وكتب النادي في بيان: ''شكر اللاعبون رئيس الفريق لتفهمه ووعدوا بانهم محفزين إلى غاية الاستئناف. ووقع اللاعبون بشكل فردي على وثيقة تخفيض أجورهم''.