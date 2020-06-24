زطشي: (الانتقالات الحرة للاعبي اتحاد شمال إفريقيا) الفاف ستثير المسالة مع الاتحادية التونسية بحضور الكاف

و أوضح رئيس الاتحادية الجزائرية على امواج الاذاعة الوطنية قائلا:" لقد تقدمنا باحتجاج. نحن مطالبون بمناقشة المسالة مع الاتحادية التونسية بحضور الهيئة القارية لإيجاد الحل لهذه المعضلة. إذا أراد أصدقاؤنا التونسيون الإبقاء على هذا القرار، فسيكون بدون اللاعبين الجزائريين. و لا يمكن أن نكون طرفا في هذا القرار إذا لم يكن هناك اتفاق بيننا".
و كان اتحاد شمال إفريقيا قد اعتمد في شهر أكتوبر 2018 مبدأ التنقل الحر للاعبي شمال إفريقيا معتبرا إياهم لاعبين غير أجانب، حيث قامت الاتحادية التونسية لكرة القدم، بعد شهرين، اعتماده بعد دخوله حيز التنفيذ يوم 22 ديسمبر من نفس السنة، مما نتج عنه هجرة جماعية للاعبين الجزائريين نحو البطولة التونسية. و يتوفر الترجي التونسي وحده خلال الموسم الجاري، ما لا يقل عن سبعة لاعبين جزائريين.
و قال زطشي :"قرار اعتبار اللاعب الجزائري التابع للمنطقة الأولى غير أجنبي لم يتم اتخاذه على مستوى اتحاد شمال إفريقيا يجب أن تكون الأمور واضحة. لقد تطرقنا لهذا الموضوع. لكن علينا اعتماده في الجمعية العامة لاتحاد شمال إفريقيا و هو أمر لم يحدث. كما يجب اعتماد هذا القرار من طرف الكاف. الاتحادية التونسية هي الوحيدة التي انفردت بهذا القرار و هو ما نرفضه كمبدأ".
واضاف رئيس الفاف :" نريد أن تبقى نجومنا الصاعدة تنشط بالجزائر لتدعيم أنديتنا. فإذا تألق شاب في فريق مثل دفاع تاجنانت مثلا، احبذ أن يلتحق بناد جزائري من العيار الثقيل. على الأندية ان تتحلى بروح المسؤولية، وعدم السماح للبراعم الصاعدة للانتقال خارج الجزائر، أو على الأقل تمكينها من الالتحاق بأندية محترفة تمكنهم من التألق فانا اؤيد الفكرة ، ولكن أرفض فكرة تعزيز أندية اجنبية ستكون منافسة لنا في المستقبل".
أخير أكد رئيس الفاف أنه " هيئته تربطها علاقات ممتازة من نظيراته الإفريقية وخصوصا اتحاديات المنطقة الأولى (شمال إفريقيا). و هذا المبدأـ أساسي بالنسبة للفاف، والمتمثل في ربط علاقات متينة مع كل الاتحاديات، دون أن يمنعنا من الدفاع عن مصالح الفاف".