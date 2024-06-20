منشآت رياضية: الجزائر و الصين تتفقان على تعزيز التنسيق المشترك لتسليم المشاريع في الآجال المحددة -

التعاون الجزائري-الصيني أصبح نموذجا دوليا في مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد -

الصحراء الغربية: عدم تعيين مبعوث شخصي للأمين العام للأمم المتحدة منذ أزيد من سنة أمر غير مقبول -

وزارة الداخلية توجه اعذارا إلى حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية -

صناعة الأدوية حققت قفزة نوعية في الآونة الأخيرة بالجزائر -

سطيف: لجنة علمية تحقق في الوضعية الوبائية بالولاية -

زطشي: بلماضي سيفصل في مستقبله عقب مونديال 2020 -

سلطة ضبط السمعي البصري توجه إنذارا جديدا لقناة الشروق تي في -

الرئيس تبون يجري تعديلا في الحكومة -

الصين/الجزائر: افتتاح أول مركز ابتكار مشترك يعتمد على تكنولوجيا ما قبل الجيل ال5 -

كرة القدم/الجزائر/فيروس كورونا/: لن يكون هناك بطل في حال التوقف النهائي للمنافسة -

بطاطا: ضرورة رفع المردود إلى أكثر من 40 طنا للهكتار الواحد -

الساحل/أمن: نشر القوة الأفريقية في المنطقة قبل نهاية 2020 -

بلادهان يجتمع بمستثمرين جزائريين مقيمين بالمهجر -

منح 500 1 مشروع لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة -

قصف العاصمة السعودية الرياض: الجزائر تعرب عن استنكارها و تدعو إلى تغليب لغة الحوار -

لجنة صياغة مقترحات مراجعة الدستور تلقت نحو 1800 ملف من المقترحات -

مهرجان البوابة الرقمية للفيلم القصير بعنابة: مشاركة 33 فيلما في طبعة شهر يونيو -

مستغانم: الإطاحة بثلاث شبكات لترويج المخدرات والأقراص المهلوسة -